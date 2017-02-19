﻿تدفق رسائل البريد الإلكتروني يقلل الإنتاجية

برلين ـ د ب أ: هناك طريقة مؤكدة لتقليل فاعلية الموظفين في مكان العمل وهو التدفق المستمر لرسائل البريد الإلكتروني التي تشتت الانتباه.

وفي الوقت نفسه فإن وضع الكثير من الموظفين هواتفهم الذكية على مكاتبهم أو إبقاء نافذة البريد الإلكتروني الخاص بهم مفتوحة طوال الوقت على جهاز الكومبيوتر يؤدي إلى استمرار مقاطعة الموظف أثناء أداء عمله على نحو متكرر.

وحسب تقرير لمؤسسة «تي.يو.إي.في راينلاند» الألمانية، المتخصصة فى قياس مدى الامتثال لضوابط الانتاج والعمل في الشركات ، فإن هذه المشكلة تؤدي إلى زيادة توتر الموظفين وتخفيض أدائهم في الوقت نفسه.

وأفضل وسيلة لزيادة إنتاجية الموظف والتغلب على مشكلة تشتت الانتباه نتيجة استمرار تدفق رسائل البريد الإلكتروني هي أن يخصص الموظف مواعيد محددة لمتابعة البريد الإلكتروني بشكل مسبق. وهذه الطريقة لا تستخدم فقط أثناء العمل على أجهزة الكومبيوتر المكتبي، وإنما أيضا مع مستخدمي الهواتف الذكية في العمل. كما يمكن للموظف محاولة وضع الهاتف داخل حقيبة أو في درج المكتب بحيث يستطيع سماع صوت جرس المكالمات الهاتفية فقط، في حين لن تكون هناك فرصة لفتح البريد الإلكتروني بشكل متكرر.

وفي الوقت نفسه، فإن هذه الوسائل يمكن أن تساعد في تجنب المشكلات في العمل، لأن الشركات لديها سياسات متنوعة ومختلفة في ما يتعلق بالاستخدام الشخصي للهواتف الذكية أثناء ساعات العمل.