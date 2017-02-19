﻿بيلا حديد تفرض حضورها كإحدى افضل عارضات أزياء هذا الزمن

نيويورك ـ أ ف ب: فرضت العارضة بيلا حديد حضورها بقوة هذا العام خلال أسبوع الموضة في نيويورك وفي حملات إعلانية كثيرة، ما جعل من هذه الشابة المولودة لأب فلسطيني إحدى أهم عارضات الأزياء في العالم حاليا.

فبين العرض الحدث لأزياء تومي هيلفيغر في لوس انجليس ومنصات العروض في أسبوع الموضة في نيويورك، ظهرت بيلا حديد ابنة العشرين عاما11 مرة في أسبوع واحد متقدمة بفارق كبير على العارضات الأخريات بمن فيهن كندال جينير (ست مرات) وشقيقتها جيجي حديد (ثلاث مرات).

هذه العارضة البالغ طول قامتها 1.75 متر والملقبة بملكة عروض الأزياء الجاهزة، تحقق نجاحاً أيضاً في عروض الأزياء الراقية إذ شاركت خلال الشهر الفائت في عروض لدور بارزة بينها «شانيل» و»جيفنشي» في باريس وافتتحت عرضاً لأزياء الكسندر فوتييه.

كذلك قامت العارضة ذات العينين الزرقاوين والشعر البني والبشرة النحاسية، واسمها الكامل ايزابيلا خير حديد، بمجموعة من الحملات الإعلانية لدور «دي كاي ان واي» و»موسكينو» و»فندي» و»زاديغ اند فولتير» وصانع الساعات «تاغ هوير».

ومع شقيقتها جيجي التي يتابعها حوالى ثلاثين مليون مشترك عبر «انستغرام» والتي فتحت أمامها الطريق، وأيضا كندال جينير (74 مليون متابع) تنتمي بيلا حديد إلى جيل جديد من عارضات الأزياء ممن يعزز الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي شهرتهن في المجال.