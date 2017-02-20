قادة الاطلسي والاتحاد الأوروبي يستقبلون نائب الرئيس الأمريكي للمرة الاولى

بروكسل- أ ف ب- يلتقي نائب الرئيس الاميركي مايك بنس قادة الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي في بروكسل الاثنين، اليوم الاخير من رحلته الرسمية إلى أوروبا حيث حرص على طمأنة الشركاء التاريخيين للولايات المتحدة بشأن نوايا الرئيس دونالد ترامب.

وسيجري بنس صباح الاثنين محادثات مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، ورئيس الاتحاد دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قبل ان يجتمع بعد الظهر بالامين العام للحلف الاطلسي ينس ستولتنبرغ.

وتشكل بروكسل حيث استقبل رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال بنس على العشاء مساء الاحد، المحطة الاخيرة من جولة بنس الاوروبية.

وسعى بنس خلال هذه الرحلة الى تهدئة قلق الاوروبيين، مشيرا مرات عدة إلى انه يتحدث باسم ترامب. وأكد بنس أن الالتزام الامريكي حيال الاطلسي “ثابت” وتحدث عن “اوروبا اكبر حليف” للولايات المتحدة وشدد على قيم الديمقراطية والعدالة.

ويفترض ان يؤكد من جديد الاثنين هذه المواقف بينما تبدو الادارة الامريكية الجديدة اكثر ميلا إلى الانعزالية والنزعة القومية واقل حرصا على العلاقات بين ضفتي الاطلسي من الادارات السابقة.

وكانت موغيريني التي تشدد على الاهمية التي توليها أوروبا لقضايا مثل مكافحة ارتفاع حرارة الارض وعمل الامم المتحدة بفاعلية في قضايا عدة بينها مثلا النزاع بين إسرائيل والفلسطيني، خرجت مرات عدة عن تحفظها منذ تولي ترامب الرئاسة.

وقبل عشرة أيام دعت في واشنطن الولايات المتحدة الى “الامتناع عن التدخل في السياسة الاوروبية”، وذلك ردا على سؤال عن معلومات موقع الكتروني مؤيد لترامب بشأن التأثير على الانتخابات التي ستجرى هذه السنة في فرنسا وبريطانيا.

وعبر توسك ويونكر اللذان سيلتقيان بنس للمرة الاولى الاثنين، ايضا عن قلقهما منذ انتخاب ترامب، خصوصا بشأن السياسة التجارية التي تريد ادارته اتباعها.

وبمناسبة زيارة بنس لبروكسل قبل ثلاثة اشهر من زيارة لدونالد ترامب نفسه في نهاية ايار/ مايو، دعت منظمات غير حكومية الى التظاهر صباح الاثنين امام مقار مؤسسات الاتحاد الاوروبي خصوصا لادانة سياسة الرئيس الامريكي حول الهجرة والصحة.