نيويورك تايمز: ترامب تسلم خطة بديلة للسلام في اوكرانيا

نيويورك- أ ف ب- افادت صحيفة نيويورك تايمز الأحد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسلم من محاميه الخاص مشروعا لخطة سلام في أوكرانيا وضعه أشخاص ليسوا دبلوماسيين.

واشارت الصحيفة إلى أن الرئيس تسلم هذه الخطة من محاميه مايكل كوهين الذي يوليه ترامب ثقة كبيرة ويعمل معه منذ العام 2007.

ولفتت نيويورك تايمز إلى أن نائبا اوكرانيا يدعى أندري ارتيمينكو شارك في إعداد هذه الوثيقة ويرى في وجود ترامب في البيت الابيض “فرصة للدفع باتجاه خطة للسلام في أوكرانيا”.

وردا على سؤال نيويورك تايمز، عبر السفير الاوكراني في واشنطن فاليري شالي عن رفضه لمبادرة كهذه. وقال إن “هذا خرق فاضح” للدستور الاوكراني، معتبرا أن “افكارا من هذا النوع لا يمكن اطلاقها او تقديمها الا من قبل اشخاص يمثلون المصالح الروسية علنا او سرا”.

وتشهد اوكرانيا منذ حوالى ثلاث سنوات نزاعا اسفر عن سقوط حوالى عشرة آلاف قتيل، بين القوات الحكومية والمتمردين الانفصاليين الموالين لروسيا المدعومين عسكريا، حسب كييف والغربيين، من قبل موسكو التي تنفي ذلك.

وقالت “نيويورك تايمز″ إن النائب ارتيمينكو “يؤكد انه يمتلك ادلة على فساد الرئيس بترو بوروشنكو (…) يمكن أن تساعد على طرده من السلطة”. واضافت ان “ارتيمينكو تلقى تشجيعا من اقرب مساعدي (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لخططه”.

وكانت الصحيفة نفسها ذكرت قبل ايام ان عددا من اعضاء فريق ترامب كانوا على اتصال بروسيا خلال حملة الانتخابات الاميركية. ونفى ترامب والامين العام للبيت الابيض رينس بريبوس هذه المعلومات بشكل قاطع.

وخلال مؤتمر صحافي الخميس، رفض ترامب كل الاتهامات بالتعامل مع روسيا من قبله او من قبل اعضاء فريقه. وقال “انها معلومات كاذبة ومفبركة للتعويض عن هزيمة الديمقراطيين” في الانتخابات الرئاسية.