مقتل ثلاثة أطفال في العراق جراء قنبلة زرعها تنظيم الدولة

مدينة الحبانية- أ ف ب- قتل ثلاثة أطفال يعملون رعاة الأحد في غرب العراق عندما داس أحدهم على قنبلة زرعها تنظيم الدولة الاسلامية على جانب الطريق، على ما أعلن مسؤولان محليان.

وقال مدير ناحية البغدادي، شرحبيل العبيدي، إن “ثلاثة أطفال قتلوا اليوم (الأحد) بواسطة عبوة ناسفة زرعها تنظيم داعش شمال البغدادي”، مستخدما التسمية المختصرة المتداولة للتنظيم.

وأشار إلى أن الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و13 عاما، كانوا يرعون الأغنام عندما انفجرت قنبلة في شمال ناحية البغدادي، على بعد نحو 180 كيلومترا شمال غرب بغداد.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية “إنهم لقوا حتفهم على الفور. وقد اتجهت وحدة من الشرطة إلى موقع الانفجار ونقلت جثثهم إلى المشرحة”.

وكانت ناحية البغدادي لفترة وجيزة تحت سيطرة الجهاديين الذين استولوا على حوالى ثلث العراق في عام 2014.