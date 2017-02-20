300 مهاجر يقتحمون الحدود الاسبانية المغربية في سبتة

مدريد- أ ف ب- اعلنت شرطة سبتة ان 300 مهاجر عبروا ليل الاحد الاثنين الحدود المحيطة بهذا الجيب الاسباني في شمال المغرب، وذلك بعد ثلاثة أيام على دخول 498 شخصا بالطريقة نفسها.

واقتحم مئات المهاجرين الشباب الافارقة السياج الذي يبلغ ارتفاعه ستة امتار حول سبتة قبل ان يحتفلوا ليلا بدخولهم الجيب وهم يهتفون “الحمد لله” و”انا في أوروبا”، كما ظهر في لقطات صورتها الصحيفة المحلية “الفارو دي سبتة”.

ويقوم المغرب واسبانيا بمراقبة هذه الحدود البرية التي يبلغ طولها ثمانية كيلومترات. لكن الرباط تشهد فتورا مع الاتحاد الأوروبي والمحت من قبل إلى انها يمكن ان تخفف من هذه المراقبة على المهاجرين.

ويأتي اقتحام هذه الدفعة الثانية من المهاجرين للحدود بينما تعقد قمة فرنسية اسبانية في ملقة بجنوب اسبانيا بعد ظهر الاثنين.

وفي الشوارع قام بعض الشبان الذين نجحوا في اقتحام الحاجز الحدودي بتقبيل الارض وهم يرددون “تحيا اسبانيا” (فيفا اسبانيا). وبعضهم مصابون بجروح وتغطي الدماء ايديهم وارجلهم وملابسهم ممزقة.

وقال ناطق باسم الحرس المدني لوكالة فرانس برس إن “الاقتحام” الجماعي للحاجز حدث حوالى الساعة 03,30 بالتوقيت المحلي (05,30 ت غ). واضاف ان “300 دخلوا وضعف هذا العدد قام بالمحاولة”.

واكد مصدر في إدارة سبتة لفرانس برس هذه المعلومات.

وكان مئات المهاجرين اقتحموا فجر الجمعة الحدود بين المغرب واسبانيا في سبتة. وقالت الشرطة ان 498 مهاجرا نجحوا في اقتحام الحاجز من اصل 700 حاولوا القيام بذلك.