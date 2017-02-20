مقاتلات تركية تحيّد 11 مقاتلا من “بي كا كا” شمالي العراق

أنقرة- الأناضول- أعلن الجيش التركي الاثنين، تحييد 11 مقاتلا من منظمة “بي كا كا”، في غارات جوية نفذها سلاحه الجوي، على مواقع تابعة للمنظمة في منطقة زاب شمالي العراق.

وذكر بيان صادر عن القوات المسلحة التركية، أن الطيران الحربي التركي، شن غارات على مغارة لـ”بي كا كا”، فجر الاثنين.

وأوضح أن الغارات جاءت بناء على معلومات استخباراتية أفادت بوجود تحرك للعناصر المسلحة عند مدخل مغارة في منطقة زاب.

وأكد أن سلاح الجو تمكن من تحييد 11 مقاتلا من “بي كا كا”، في محصلة الغارات، بحسب المعلومات الأولية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركيين على استهداف مواقع منظمة “بي كا كا” وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر إنطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.