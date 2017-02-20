وفاة الفنان صلاح رشوان

القاهرة ـ توفي الاثنين، الفنان المصري صلاح رشوان في فرنسا أثناء علاجه من مرض السرطان.

نفيب الممثلين أشرف زكي قال إن النقابة خاطبت السفارة لسرعة إجراءات سفره إلى مصره، حيث يتم دفنه في مسقط رأسه، وأكد أشرف أن الفنان الراحل كان يعاني منذ فترة من مرض السرطان.

صلاح رشوان من مواليد عام 1950 وهو ممثل مصرى قدير عمل فى المسرح والسينما وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية وكانت من أشهر أدواره دوره الشهير فى مسلسل “المال والبنون” حيث مثل دور شخصية رجل بسيط باسم “عبادة العقاد” الذى يحاول تربية أولاده بعيدا عن المال الحرام، ومن أبرز أدواره الشخصية أيضا فى مسلسل “الدالي”.