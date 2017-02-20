كندة علوش تعلق على صورة الطفل السوري مبتور القدمين

القاهرة ـ علّقت الفنانة السورية كندة علوش على صورة الطفل السوري مبتور القدمين، من جراء غارة شنتها طائرات قوات النّظام السوري على بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي.

ونشرت كندة، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير “إنستغرام” صورة الطفل وعلقت عليها قائلة: “أنا آسفة.. #بابا_شيلني، لن تثنيهم صرخة هذا الطفل وملايين مثله عن الاستمرار في حربهم الوسخة.. إلى مزبلة التاريخ”.

وأشارت “شبكة الثورة السورية” المقربة من المعارضة إلى أن الغارة أسفرت أيضا عن مقتل “أم وثلاثة من أبنائها وإصابة آخرين” بجروح.

ويظهر في الفيديو، الطفل وهو يطلب من والده مساعدته، في حين يصرخ الأخير مفجوعا.

وحمل الأب المفجوع ابنه الجريح قبل أن يضعه أرضا مجددا قرب شاحنة وهو يصرخ “يا الله”، مما دفع الطفل إلى الصراخ “يا بابا شيلني يا بابا”.