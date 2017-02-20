إيمان العاصي تنفصل عن خطيبها الفنان الشاب

القاهرة ـ بعد مرور أسابيع قليلة على ارتباطهما، أكد المقربون من الفنانة المصرية إيمان العاصي انفصالها عن خطيبها الفنان طارق صبري.

إيمان العاصي لم تشاهد مؤخرا مع طارق صبري، ولم ينشر أي منهما أي صور تجمعهما كالعادة، وبدأت التساؤلات تطرح عن علاقتهما عندما احتفلت إيمان العاصي بعيد ميلاد ابنتها وحدها.

طارق صبري لم يحتفل أيضا بعيد ميلاد إيمان العاصي، ولم يتواجد معها في حفل زفاف كندة علوش وعمرو يوسف، ولم تظهر أي معالم للاحتفال بعيد الحب بينهما.

يُذكر أن إيمان العاصي كشفت عن ارتباطها بطارق صبري عندما ظهرا سويا في حفل زفاف ابنة الفنان أحمد صيام.