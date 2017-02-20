شاب يقتل حبيبته لانفصالها عنه ويخفي جثتها في خزانة الملابس عاماً كاملاً

لندن ـ أخفى شاب بريطاني جثة حبيبته داخل خزانة ملابسه لأكثر من عام، معللًا اختفائها عن الأنظار أمام أصدقائه ومعارفه أن انفصاله عنها هو السبب.

وتصرف أندرو ريد (43 عاماً) طوال مدة اختفائها التي امتدت إلى 14 شهرا بشكل طبيعي، ودعا أصدقاءه وجيرانه إلى منزله لتناول العشاء ومشاهدة مباريات كرة القدم على شاشة التلفزيون، دون أن يدرك أي منهم أنه كان يخفي جثة فيكتوريا شيري (44 عاماً) داخل الخزانة.

واختفت فيكتوريا عن الانظار منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015، وتم العثور على جثتها بعد مداهمة قامت بها الشرطة لمنزل ريد في يناير الماضي، بحسب ما نقل موقع “إليت ديلي”.

وذكرت صحيفة بريطانية محلية أن ريد ألقى باللوم على السيدة العجوز التي كانت تعيش قبله في المنزل، عندما تساءل البعض عن الرائح الكريهة المنبعثة من إحدى غرف النوم بالمنزل. إلا أنه اضطر للاعتراف بإخفاء الجثة أمام محكمة بولتون، في الوقت الذي لا تزال الشرطة تحقق في كيفية وفاة الضحية.

وشعر العديد من جيران ريد بالصدمة، بعد أن اكتشفوا أنه كان يحتفظ بالجثة في منزله طوال هذه المدة، وقال غلين كيروين (54 عاماً) إنه غالباً ما يتابع مباريات كرة القدم في منزل جاره، وتساءل في إحدى المرات عن الرائحة الكريهة المنبعثة من إحدى الغرف، لكن ريد قال إنها بسبب المرأة التي كانت تسكن في المنزل.

أما صدمة غاري سيلمان (37 عاماً) فكانت أكبر، حيث سبق له النوم في شقة ريد، وعلى السرير المجاور للخزانة التي احتفظ فيها بالجثة.