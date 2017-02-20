تطبيق جديد يضعك داخل “كليب” أغنيتك المفضلة ـ فيديو

لندن ـ استطاع فريق من المطورين إطلاق تطبيق مبتكر يدعى (Blin.gy) الذي يسمح للمستخدم بتصوير نفسه داخل فيديو كليب أغنيته المفضلة.

ويعتمد التطبيق، بحسب موقع “تيك كرانش” التقني، على استخدام تقنيات “الرؤية الكمبيوترية” التي تسمح بتتبع الأشياء داخل الفيديو ومعالجتها وضبط الإضاءة وتحديد الشخصية المصورة بحيث يسهل ضبطها مع الفيديو الذي سيتم إدخالها إليه.

وقال المطورون إن التقنية الجديدة تتيح للمستخدم أن يتحرك بكل حرية خلال التصوير، مع الأخذ في الاعتبار عوامل الإضاءة والخلفية التي يتم التصوير عليها.

وأضافوا أن النتيجة ليست مضمونة تماما، خاصة أن نوع الهاتف الذي يتم التصوير به وتتم من خلاله عملية المعالجة يؤثر بشكل كبير، والهواتف القديمة ليس لديها قدرة كافية على معالجة الفيديوهات وضبطها.