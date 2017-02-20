﻿

الحرس الثوري الإيراني يبدأ مناورات عسكرية بإطلاق صواريخ “ذكية ودقيقة الإصابة”

Feb 20, 2017

20ipj

طهران- د ب أ- بدأ الحرس الثوري الإيراني الاثنين المرحلة الأولى من مناورات عسكرية تجريها القوة البرية في الحرس في صحراء وسط البلاد على مدار ثلاثة أيام.

ووفقا لوكالة أنباء “تسنيم الدولية” الإيرانية فإن المرحلة الأولى من هذه المناورات “شهدت تدمير الأهداف المفترضة للأعداء عبر إطلاق الصواريخ الذكية ودقيقة الإصابة من الطرازات المختلفة”.

وتستمر مناورات “الرسول الأعظم 11″ (الأمنية – الدفاعية) حتى بعد غد الأربعاء.

وذكر التقرير أن “القوات المشاركة ستختبر خلال فترة إقامة المناورات جهوزيتها في مواجهة التهديدات المفترضة للأعداء الأجانب”.

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left