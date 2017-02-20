تثبيت عقوبات الاعدام بحق 10 اشخاص في قضية العنف اثر مباراة كرة قدم في بورسعيد عام 2012

القاهرة – أ ف ب – ثبتت محكمة النقض المصرية الاثنين، عشرة احكام بالاعدام صادرة عام 2015 بحق مشجعي كرة قدم بتهمة اعمال العنف التي اوقعت 74 قتيلاً في ملعب بعد مباراة في 2012 في بورسعيد كما افادت مصادر قضائية.

وخلال المحاكمة عام 2015، ومن اصل اجمالي 72 متهماً، صدرت عقوبات بحق 40 شخصاً آخرين بتهم تتراوح بين السجن سنة و15 عاماً. لكن قرار الاثنين لم يشمل شخصاً كان حكم عليه بالاعدام آنذاك وفر منذ ذلك الحين.