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وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر يؤكدون رفض اي حل عسكري في ليبيا

Feb 20, 2017

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تونس - د ب أ – أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر الاثنين، الالتزام بأربع نقاط بشأن الوضع فى ليبيا، من بينها رفض أى حل عسكرى للأزمة في ليبيا وضرورة استمرار المشاورات للتوصل الى تعديلات توافقية لاتفاق الصخيرات/المغرب./

جاء ذلك فى وثيقة للوزراء الثلاثة عقب لقائهم بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الإثنين.

وقال وزير خارجية مصر سامح شكري، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه التونسي خميس الجهيناوي والجزائري عبد القادر مساهل ، ” نريد وحدة الرؤية للتوصل إلى حل ليبي ليبي”.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية الجزائر أن مستقبل الليبيين يهم الليبيين، وأن الدول الثلاث مع حوار ليبي بعيداً عن أي ضغط.

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