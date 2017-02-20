الجيش السوري الحر يسيطر على دوار الجحجاح في مدينة الباب

حلب - د ب أ – تقدمت فصائل الجيش السوري الحر ( درع الفرات ) المدعومة من تركيا داخل مدينة الباب في ريف حلب الشرقي الاثنين .

وقال قائد في مجلس الباب العسكري إن ” الثوار سيطروا الاثنين على الثانوية الصناعية ودوار الجحجاح وسط مدينة الباب، بعد اشتباكات هي الأعنف مع مسلحي تنظيم داعش الذين عمدوا إلى تفخيخ عدد من المنازل قبل انسحابهم منها تحت ضربات الثوار”.

واشار إلى أن “المعارك لا تزال مستمرة تحت قصف مدفعي وجوي من سلاح الثوار والمدفعية والطيران التركي “.

وأكد القائد العسكري ، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن “وتيرة المعارك ارتفعت منذ 48 ساعة الماضية مع عزم قوات درع الفرات السيطرة الكاملة على المدينة، التي بات نصفها تحت سيطرت الثوار وأهمها جبل عقيل الاستراتيجي ومزارع الشهابي غرب وشمال مدينة الباب “.