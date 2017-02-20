مارين لوبن تلتقي الرئيس اللبناني في بيروت

بيروت - أ ف ب – التقت مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية مارين لوبن الاثنين، الرئيس اللبناني ميشال عون ليكون اول رئيس دولة اجنبية يستقبلها في اطار سعيها الى كسب مزيد من الصدقية الدولية.

وقالت زعيمة الجبهة الوطنية اثر اجتماع استمر 30 دقيقة في القصر الرئاسي “تطرقنا الى الصداقة الطويلة والمثمرة بين بلدينا”.

ورئيس الجمهورية اللبناني هو الرئيس المسيحي الوحيد في الشرق الاوسط، علماً بأن عون يحظى بدعم حزب الله الشيعي.

وسبق ان التقى عون في كانون الثاني/يناير وزير الاقتصاد الفرنسي السابق والمرشح ايضاً للانتخابات الرئاسية ايمانويل ماكرون.

ومنذ توليها رئاسة الجبهة الوطنية في 2011 لم تلتق لوبن سوى عدد ضئيل من المسؤولين الاجانب اثناء ولايتهم، باستثناء رئيس الوزراء المصري الاسبق ابراهيم محلب في 2015 ووزير الخارجية البولندي فيتولد فاشيكوفسكي في كانون الثاني/يناير.

ورفضت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاجتماع بلوبن فيما اعتبر رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي ان انتخابها في فرنسا سيشكل “كارثة”.

وسبق ان زارت لوبن “برج ترامب” في نيويورك في كانون الثاني/يناير قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، لكن الاخير لم يستقبلها رسمياً ولا اي من اعضاء فريقه.

- ازمة اللاجئين -

تهدف زيارة لبنان التي تستمر حتى الثلاثاء الى تعزيز الرصيد الدولي للوبن التي ستلتقي الاثنين ايضاً، رئيس الوزراء السني سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل قبل ان تقوم بجولة في العاصمة اللبنانية.

ويرافق لوبن النائب جيلبير كولار. وقد وضعت صباحاً في مقر السفارة الفرنسية في بيروت اكليلاً من الزهر عند النصب التكريمي للجنود الفرنسيين الذين قضوا في لبنان منذ 1975، وفي مقدمهم 58 عسكرياً قتلوا في اعتداء استهدف مقرهم في 1983 ابان الحرب الاهلية. ولم يحضر السفير الفرنسي ايمانويل بون هذه المراسم.

والثلاثاء، ستلتقي لوبن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وبطريرك الطائفة المارونية بشارة الراعي ورئيس حزب القوات اللبنانية المسيحي سمير جعجع.

ودعت لوبن منذ وصولها الى “تعزيز″ العلاقات بين لبنان وفرنسا. وسيطغى ملف اللاجئين السوريين على اجتماعاتها فضلاً عن موضوع الفرنكوفونية.

وصرحت اثر لقائها الرئيس اللبناني “تطرقنا (…) الى القلق الذي نتشاطره حيال ازمة اللاجئين الكبيرة جداً”.

ويستقبل لبنان الذي يناهز عدد سكانه اربعة ملايين نسمة نحو مليون لاجىء سوري ويعاني من تداعيات الحرب المستمرة في سوريا منذ اذار/مارس 2011.

واضافت لوبن ان “لبنان الشجاع والسخي يتجاوز هذه الصعوبات لكن الامر لا يمكن ان يستمر الى الابد”.

ويدعو حزب لوبن الى منع المهاجرين من دخول فرنسا والحد في شكل كبير من عدد اللاجئين الموجودين على اراضيها.

وتوقعت استطلاعات الراي ان تتصدر مرشحة اليمين المتطرف نتائج الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نيسان/ابريل، على ان تهزم في الدورة الثانية في السابع من ايار/مايو.