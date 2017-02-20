الكرملين: خطة السلام الأوكرانية التي طرحها برلماني “سخيفة”

موسكو – رويترز – قال الكرملين الاثنين، إنه ليس لديه أي علم مسبق بخطة سلام طرحها نائب في البرلمان الأوكراني لبلاده ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفاصيلها ووصفها بأنها سخيفة على أي حال.

وكانت الصحيفة ذكرت أن البرلماني الأوكراني أندريه أرتيمينكو أرسل اقتراحاً لمساعدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدف إلى إنهاء الصراع في شرق أوكرانيا بين الانفصاليين الموالين لروسيا وقوات الحكومة الأوكرانية.

ووفقا لنيويورك تايمز فإن الخطة المطروحة تتضمن انسحاب القوات الروسية من شرق أوكرانيا وأن يقرر الناخبون الأوكرانيون في استفتاء ما إذا كانت القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014 يمكن تأجيرها لروسيا لفترة ما بين 50 و100 عام.

وتنفي موسكو أن لها أي قوات في أوكرانيا وقالت مراراً إنها لن تبحث حتى وضع القرم.

وعندما سئل عن تقرير الصحيفة الأمريكية قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف اليوم الاثنين إن الكرملين لم يعلم مسبقاً باقتراح أرتيمينكو وإنه سخيف.

وأضاف “ليس هناك ما يمكن الحديث عنه. كيف يمكن أن تستأجر روسيا منطقة من نفسها؟”

وقال بيسكوف إن الحل الوحيد لأزمة أوكرانيا يكون عبر اتفاقات مينسك للسلام.