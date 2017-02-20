سنغافورة تدعو خلال زيارة نتنياهو إلى إطلاق مفاوضات إسرائيلية فلسطينية مباشرة

سنغافورة - د ب أ – دعا رئيس الوزراء السنغافوري لي هسينج لونج إسرائيل إلى استئناف المفاوضات المباشرة مع فلسطين، وذلك خلال استقباله الاثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال لونج في مؤتمر صحافي مع نتنياهو، الذي يقوم بزيارة لسنغافورة تستمر يومين، :”نؤمن دائماً بأن حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين، رغم صعوبة تحقيقه، هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن للشعبين”.

وهذه الزيارة هي الأولى لمسؤول إسرائيلي على هذا المستوى للبلاد منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومن المقرر أن يتم استقبال نتنياهو في قصر الرئاسة “إستانا” مقر إقامة ومكتب الرئيس السنغافوري. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية في سنغافورة أن نتنياهو سيلتقي أيضاً رئيس سنغافورة توني تان كنج يام.

تجدر الإشارة إلى أن هناك علاقات ثنائية قوية بين الجانبين خاصة في مجال التنمية الاقتصادية والتعاون العسكري والتجارة.

وكانت إسرائيل ساعدت سنغافورة في تطوير جيشها بعد استقلالها عام 1965 .

وبعد زيارته لسنغافورة، سيتوجه نتنياهو لأستراليا، وذلك وفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الأسترالي.