نجاة السراج من إطلاق نار استهدف موكبه في طرابلس

ليبيا ـ الاناضول ـ نجا فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، اليوم الإثنين، من إطلاق نار استهدف موكبه في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال عضو في المجلس الرئاسي، للأناضول، إن موكب السراج تعرض لإطلاق نار أثناء مروره بالقرب من قصور الضيافة (مقرات رسمية)، التي تسيطر عليها قوات موالية لحكومة الإنقاذ.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم عدم الكشف عن هويته، أن “رجلين من الحرس الشخصي لرئيس مجلس الدولة أصيبا بجروح” عند إطلاق النار.