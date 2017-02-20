الحمد الله يطالب دول الاتحاد الاوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين

رام الله - الأناضول – جدد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، الاثنين، مطالبته دول الاتحاد الاوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمدينة رام الله، وفداً من لجنة فلسطين في البرلمان الأوروبي، برئاسة نائب رئيس اللجنة نيوكليس سيليكيوتيس، وبحضور ممثل الاتحاد الأوروبي رالف تراف.

وأطلع “الحمد الله” الوفد، بحسب بيان صحافي ، على آخر التطورات السياسية والاقتصادية.

وقال:” أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى، أن تقوم كافة دول الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كخطوة عملية لدعم مساعي القيادة الفلسطينية في إنهاء الاحتلال، وإنقاذ حل الدولتين”.

وطالب الحمد الله دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل، لوقف “انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني”.

ووصل وفد البرلمان الأوروبي رام الله، اليوم، وعلى جدول أعماله لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعدد من الشخصيات الفلسطينية.