الدفاع الروسية تعلن مقتل 4 مستشارين عسكريين في سوريا

موسكو – د ب ا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين، مقتل 4 مستشارين عسكريين في سوريا.

ونقل موقع قناة “روسيا اليوم” عن الوزارة قولها، إن القتلى سقطوا الخميس الماضي إثر تفجير سيارة كانت تقلهم.