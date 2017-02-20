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الدفاع الروسية تعلن مقتل 4 مستشارين عسكريين في سوريا

Feb 20, 2017

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موسكو – د ب ا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين، مقتل 4 مستشارين عسكريين في سوريا.

ونقل موقع قناة “روسيا اليوم” عن الوزارة قولها، إن القتلى سقطوا الخميس الماضي إثر تفجير سيارة كانت تقلهم.

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4 تعليقات

  1. للأدب – بحسب لهجة أهل بيت المقدس الشريف .
    تحيا سوريا للسوريين الشرفاء .
    فلسطيني في المهجر

  2. تحيا ثورة الشعب السوري ثورة الاحرار. ربي لن يخذل نادى وصدح ب ما النا غيرك يا الله.

  3. مسكين بس 4. يا من شارك بقتل مليون سوري وهجرة الملايين استنعم روسيا بالامن والامان حاضرا ومستقبلا هذا ما ستجيب عنه الايام.

  4. صورة تذكارية لتسعة رهطين ، يفسدون في الأرض ولا يصلحون …

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