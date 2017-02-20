الدفاع الروسية تعلن مقتل 4 مستشارين عسكريين في سوريا
Feb 20, 2017
موسكو – د ب ا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين، مقتل 4 مستشارين عسكريين في سوريا.
ونقل موقع قناة “روسيا اليوم” عن الوزارة قولها، إن القتلى سقطوا الخميس الماضي إثر تفجير سيارة كانت تقلهم.
للأدب – بحسب لهجة أهل بيت المقدس الشريف .
تحيا سوريا للسوريين الشرفاء .
فلسطيني في المهجر
تحيا ثورة الشعب السوري ثورة الاحرار. ربي لن يخذل نادى وصدح ب ما النا غيرك يا الله.
مسكين بس 4. يا من شارك بقتل مليون سوري وهجرة الملايين استنعم روسيا بالامن والامان حاضرا ومستقبلا هذا ما ستجيب عنه الايام.
صورة تذكارية لتسعة رهطين ، يفسدون في الأرض ولا يصلحون …