الجيش التركي يقول إنه قتل 34 مسلحاً كردياً في شمال العراق

أنقرة – رويترز – قال الجيش التركي، إن طائراته نفذت ضربات جوية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق الاثنين فقتلت 34 مسلحاً في قصفين منفصلين.

وقال الجيش في بيان إن الضربات الجوية استهدفت المسلحين في منطقة الزاب بالعراق ونفذت بعد منتصف الليل وقبل الظهر.

ويقاتل حزب العمال الكردستاني منذ ثلاثة عقود في منطقة جنوب شرق تركيا التي يغلب على سكانها الأكراد. وتوجد معسكرات لمسلحي الحزب في جبال شمال العراق وتقصفها الطائرات الحربية التركية بانتظام منذ انهيار وقف لإطلاق النار دام عامين في يوليو تموز 2015.

وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع وبينهم عدة آلاف منذ استئناف القتال بعد انهيار وقف إطلاق النار.

وتصف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب بأنه تنظيم إرهابي وتنحي أنقرة باللائمة عليه في تفجيرات عنيفة بمدن تركية العام الماضي.