اجتماع مرتقب لرؤساء الجزائر وتونس ومصر حول ليبيا والتوقيع على اعلان تونس الوزاري لدعم التسوية الشاملة

تونس ـ”القدس العربي”من روعة قاسم:وقع صباح اليوم وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر في القصر الرئاسي في قرطاج في تونس العاصمة، بيان تونس الوزاري حول ليبيا بحضور رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي.

وأكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناويفي لقاء صحافي مشترك مع نظيريه المصري والجزائري أن مصر والجزائر وتونس بذلت جهودا لتقريب وجهات النظر بين فرقاء الصراع للعودة الى الحوار لحل المسائل الخلافية التي أعاقت تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات. واوضح ان تونس ومصر والجزائر متفقون على أن حالة الترقب والجمود لا يمكن ان تستمر ومن منطلق الواجب التاريخي يجب التحرك بسرعة لدفع الليبيين لتجاوز هذا الانسداد وفتح آفاق جديدة للحل السياسي عبر حوار ليبي – ليبي باسناد من الدول الثلاث وبرعاية الامم المتحدة بهدف التوصل الى تعديلات توافقية للاتفاق السياسي بما يضمن تنفيذه وفقا للآجال المضمنة في الاطار.

واهم ما جاء في الوثيقة التي وقعها الوزراء الثلاثة في تونس بحضور رئيس الجمهورية التونسي التأكيد على مواصلة السعي الحثيث إلى تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون اقصاء في اطار الحوار الليبي – الليبي بمساعدة الدول الثلاث وبرعاية الامم المتحدة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية والحل السياسي كمخرج وحيد للازمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015، ورفض أي حل عسكري في الأزمة الليبية وأي تدخل خارجي في الشؤون الليبية باعتبار أن التسوية لن تكون الا بين الليبيين انفسهم والتأكيد على ان يضم الحوار كافة الاطراف الليبية مهما كانت توجهاتهم او انتماءاتهم السياسية. والتأكيد ايضا على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وهي المجلس الرئاسي، مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي وفقا لبنود الاتفاق السياسي الليبي للقيام بدوره الوطني في حفظ الامن ومكافحة الارهاب والهجرة العابرة للحدود. وتواصل الدول الثلاث على المستوى الوزراي في التنسيق فيما بينها مع مختلف الأطراف الليبية لتذليل العقبات على أن يتم رفع نتائج الاجتماع الوزاري إلى رؤساء تونس والجزائر ومصر، تمهيدا للقمة الثلاثية في الجزائر العاصمة. ويكون اعلان تونس الوزراي ارضية لتكثيف وتعزيز الحوار بين الاطراف الليبي في اطار جدول زمني محدد يتم التوافق بشأنه لاحقا بعد التشاور مع الاطراف الليبية المعنية والأمم المتحدة باعتبارها الراعي الرسمي للاتفاق السياسي الليبي وأي تفاهمات جديدة تعلق بتنقيحاته او تعديلاته.

من جانبه أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ان هناك توافقا في الرؤى بين الدول الثلاث وعزمها الدؤوب على مساعدة الاشقاء الليبيين للتوصل الى حل ليبي وقال ان هناك اتصالات في اطار الانفتاح على كافة الأطراف الليبية من أجل حل الانسداد السياسي ودعم مؤسسات الدولة لخدمة مصالح الشعب الليبي.

من جانبه قال وزير الشؤون المغاربية والعربية والافريقية عبد القادر مساهل ان مستقبل ليبيا بيد الليبيين قبل كل شيء. وقال ان البيان يعبر عن الرؤيا الواضحة لدول جوار ليبيا والتي تدعم الحوار الليبي ـ الليبي بعيدا عن أي ضغط او أي تدخل. واضاف قائلا “نحن مهمتنا الآن أن نسهل الحوار ما بين الأشقاء في ليبيا ونحن معنيون كجيران لاستقرار وسلامة هذا البلد الشقيق لأسباب عديدة تاريخية وامنية واجتماعية، مشيرا الى ان الارهاب هو خطر يتهدد كل الدول. وأكد أن الهدف من البيان الوزاري هو تأسيس مؤسسات ليبية قوية قادرة وعادلة. وأكد وزير الخارجية التونسي ان خليفة حفتر سيزور تونس وقريبا.