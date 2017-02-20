موسكو تدين الاتهامات “اللامسؤولة” للمدعي العام في مونتينيغرو

موسكو- أ ف ب- دانت روسيا الاثنين الاتهامات “الخطيرة” و”اللامسؤولة” للمدعي العام في مونتينيغرو الذي أكد الاحد أن مؤسسات الدولة الروسية متورطة في المؤامرة التي افشلت في تشرين الاول/ اكتوبر.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين “نأسف أن تصدر مثل هذه الاتهامات عن مسؤولين كبار. انها عبارات خطيرة جدا لاصدارها بدون دعمها بمعلومات موثوقة. ان ذلك ينم اقله عن عدم المسؤولية”.

واضاف “نلاحظ يوما بعد يوم صدور اتهامات غريبة ضد روسيا. روسيا لم تتدخل ولا تتدخل ولا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية لبلد اخر، وخصوصا مونتينيغرو التي نقيم معها علاقات جيدة جدا”.

وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره في بوركينا فاسو دان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف “الاتهامات الموجهة ضدنا وضد بلادنا من دون أدلة”.

والاحد أكد مدعي عام مونتينيغرو ميليفوي كاتنيتش أن مؤسسات الدولة الروسية متورطة في المؤامرة التي افشلت يوم الانتخابات التشريعية في تشرين الاول/ اكتوبر بهدف منع انضمام البلاد الى حلف شمال الاطلسي.

وتشتبه نيابة مونتينيغرو بان يكون 25 شخصا معظمهم من الصرب وبينهم روسيان قد خططوا لمحاولة الانقلاب في 16 تشرين الاول/ اكتوبر. واعتقل 15 مشتبها بهم ويلاحق روسيان يشتبه بانهما مدبرا الانقلاب.

وقال المدعي انهما ادوارد سيسماكوف الذي كان في 2014 “معاون الملحق العسكري الروسي في بولندا” وهو متورط في محاولة الانقلاب تحت اسم ادوارد شيروكوف، وفلاديمير نيكولايفيتش بوبوف.

واكد ان “الدافع الوحيد وراء المخطط كان منع مونتينيغرو من الانضمام الى حلف شمال الاطلسي”.

ويتوقع ان تصادق الدولة الصغيرة في البلقان هذا العام على انضمامها الى الحلف الاطلسي. وتطالب المعارضة الموالية لروسيا باستفتاء حول هذا الانضمام الامر الذي يرفضه النظام.

وتقول النيابة إن الانقلابيين المفترضين قد يكونون خططوا لاقتحام البرلمان يوم الاقتراع لاعلان فوز ائتلاف للمعارضة الموالية لروسيا، الجبهة الديمقراطية، والاستيلاء على السلطة وصولا إلى قتل رئيس الوزراء السابق الرجل القوي في البلاد ميلو ديوكانوفيتش.