مسؤول عسكري أمريكي يدعو إلى بقاء التحالف في العراق بعد معركة الموصل

بغداد- أ ف ب- دعا قائد قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية الاثنين إلى بقاء هذه القوات في العراق حتى بعد استعادة السيطرة على الموصل.

وقال الجنرال ستيفن تاوسند في مؤتمر صحافي اختتم الزيارة القصيرة التي قام بها وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس لبغداد “لا اتوقع ان تطلب منا الحكومة العراقية المغادرة فورا بعد الموصل”.

واضاف “اعتقد ان الحكومة العراقية ادركت انها معركة معقدة جدا، وانها ستحتاج إلى دعم التحالف حتى بعد معركة الموصل”.

ويدعم طيران التحالف الذي يضم نظريا أكثر من ستين دولة القوات العراقية عبر شن ضربات جوية على مواقع الجهاديين منذ صيف 2014.

كذلك ساهم التحالف في تدريب عشرات آلاف من القوات العراقية البرية التي تخوض الان معركة كبيرة لاستعادة الجانب الغربي من الموصل (شمال) بعدما تمكنت من السيطرة على جانبها الشرقي.

وللتحالف نحو تسعة الاف عسكري في العراق أكثر من نصفهم أمريكيون، وينتشرون في القواعد العسكرية واحيانا في مناطق القتال.

وقال ماتيس الجنرال المتقاعد الذي سبق إن قاد قوات خلال اجتياح العراق في 2003 “انها شراكة (…) كانت هناك اوقات صعبة ولكن لا شك (…) في أن المسؤولين العراقيين يقرون بقيمة التحالف”.