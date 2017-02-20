باكستان تشن حملة أمنية في معقل رئيس الوزراء بعد سلسلة هجمات

لاهور- رويترز- قال متحدث حكومي الاثنين إن باكستان ستلتمس مساعدة قوة لأمن الحدود لشن حملة على إسلاميين متشددين في إقليم البنجاب قاعدة الدعم السياسي لرئيس الوزراء نواز شريف بعد هجمات أودت بحياة أكثر من 100 شخص الأسبوع الماضي.

وبعد أيام من مقتل 13 شخصا في مدينة لاهور بإقليم البنجاب ذكرت حكومة الإقليم الأحد أن قوة أمن الحدود ستقوم “بعمل عشوائي” ضد جميع المتشددين ومن يقومون بتسهيل عملهم. وسيعني قيام قوة أمن الحدود بعملية شاملة في البنجاب أن الحكومة المدنية تمنح صلاحيات خاصة للجيش مجددا لمحاربة الإسلاميين المتشددين.

وقال مالك محمد أحمد المتحدث باسم حكومة البنجاب لرويترز الاثنين “العمليات المشتركة بين قوة أمن الحدود والشرطة ستبدأ خلال أسبوع أو اثنين”.

ولم يتضح ما إذا كانت الحملة الجديدة ستستهدف جماعات مثل جيش محمد وعسكر طيبة اللتين تعملان ضد الهند العدو اللدود لباكستان. وسبق أن اتهم منتقدون باكستان بأنها لا تستهدف الجماعات المسلحة التي لا تهاجم الأراضي الباكستانية. وتنفي باكستان ذلك.

ولم يحدد بيان حكومي أي الجماعات ستُستهدف. ولم يرد الجناح الإعلامي للجيش على طلبات للتعليق.

واستدعيت قوات أمن الحدود للمشاركة في عمليات أمنية خاصة في مناطق كثيرة من البلاد لكن القضية لها حساسية سياسية بالنسبة للإقليم الذي ينتمي إليه شريف حيث عبر مسؤولون محليون عن رفضهم لذلك الإجراء.

وأثارت حملة لقوات أمن الحدود في مدينة كراتشي الساحلية في 2013 اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان واستهداف ساسة معارضين غير أن معدل العنف تراجع بشدة منذ ذلك الحين. وتنفي قوة أمن الحدود ارتكاب أي مخالفات.