العبادي يؤكد: عدم وجود أي قوات أجنبية تقاتل في العراق

بغداد- د ب أ- أكد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الاثنين، عدم وجود أي قوات أجنبية تقاتل على أرض العراق.

وأشار العبادي، خلال استقباله وزير الدفاع الامريكي جيمس مايتس، إلى “أهمية الدعم الدولي للعراق في حربه ضد الارهاب وتأكيد عدم وجود أي قوات أجنبية تقاتل على الأراضي العراقية وهناك مستشارون فقط وأن القوات العراقية هي من تقاتل وتحقق الانتصارات”.

وأضاف “نؤكد قدرتنا على هزيمة داعش ونحن في اللحظات الحاسمة لتحرير مدننا ومن الضروري أن يستمر الدعم للعراق”.

وجدد مايتس دعم بلاده الكامل للعراق في حربه ضد الإرهاب وفي المجالات الأخرى، قائلا “إن مجيئنا من أجل دعم العراق، وتأكيدنا على استمرار العلاقة والدعم بعد داعش”.

وأشاد وزير الدفاع الامريكي بالتطور والتقدم الكبير للجيش العراقي خلال السنتين الماضيتين وتمتعه بسمعة جيدة جدا في الداخل والخارج وهناك بطولات ودفاع عن المدنيين للجيش العراقي لم يعكسها الإعلام العالمي.

وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالين العسكري والأمني والحرب على داعش ومعركة تحرير الساحل الأيمن للموصل.

ويشار إلى أن العبادي أعلن الأحد انطلاق عملية تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.