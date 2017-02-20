نبيلة عبيد تكشف: اسافر الى باريس باستمرار للعالج

القاهرة ـ أكدت الفنانة المصرية نبيلة عبيد أن سفرها المتكرر إلى باريس خلال الفترة الماضية، لم يكن بهدف التنزه والترفيه ولكن من أجل العلاج.

نبيلة كشفت أنها تعاني من مرض القاولون العصبي، حيث قالت “كنت أعاني الفترة الماضية من مشاكل بالقولون العصبي؛ لذلك كنت أسافر إلى باريس من أجل المتابعة مع أحد الأطباء المعروفين، ولكني لم أحب وقتها الإعلان عن حالتي الصحية؛ حتى لا يقلق الجمهور عليَّ”.

الفنانة المصرية طمأنت جمهورها على حالتها الصحية، بقولها: “الحمد لله؛ بدأت حالتي تتحسن كثيراً، وهو ما شجعني على قبول التواجد في مهرجان شرم الشيخ السينمائي المقبل كضيفة شرف، كما أسعدني قرار المهرجان بتكريمي”.

وكانت نبيلة عبيد قد شاركت مؤخرا في المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوربية والذي تشارك فيه كضيفة شرف.