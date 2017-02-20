منى عبدالغني تعود للغناء بعد اعتزالها 15 عامًا

القاهرة ـ فاجأت الفنانة المصرية منى عبدالغني، جمهورها بعودتها مرة أخرى للغناء وذلك بعد اعتزالها الغناء لمدة 15 عامًا.

منى عبدالغني، تعود بأغنية بألبوم “شريك حياتك”، وهي أغنية مليئة بالنصائح للفتيات لصون شريك حياتها كذلك تم طرح أغنية منه بعنوان “بيكدب ليه” وهي أغنية دينية.

ألبوم «شريك حياتك»، يضم عددًا من الأغنيات الإجتماعية والدينية، إضافة إلى أغنيتين للأطفال، وأكثر من أغنية عن علاقة الزوج بزوجته، كما يتضمن أغنية للأسرة كاملة.

من ناحية اخرى تواصل منى عبدالغني، تقديم برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، مع كل من الإعلامية مفيدة شيحة، ويذاع البرنامج على فضائية “سي بي سي”.