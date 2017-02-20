أنغام تنسحب غاضبة من مسرح “هلا فبراير” في الكويت

الكويت ـ أحيت الفنانة المصرية أنغام حفلاً غنائيًا ضخمًا على مسرح دار أوبرا الكويت، ضمن فعاليات مهرجان “فبراير الكويت”.

ومع بداية فقرتها الغنائية، انسحبت الفنانة المصرية من الحفل، حيث وجدت أن الجمهور مازال يتوافد على مكان الحفل، مما تسبب في انزعاجها بشدة، فغادرت المسرح بعد أن استأذنت الجمهور بالانصراف لحين اكتمال القاعة.

وبالفعل عادت أنغام بعد أن اكتملت القاعة، وقالت “ممكن يكون اللي حصل خير ليا، لأن كان ممكن يتقال إن أنغام اتأخرت على جمهورها، وده غالبا اللي بيحصل كل مرة، إني بكون موجودة في المسرح ويتقال عني إني متأخرة”.

وأضافت “أنا طلعت في الميعاد اللي ملتزمة بيه، وبعتذر عن اللي حصل مع أنه مش ذنبي، فأنا اتعلمت من طفولتي ومن وقوفي على مسارح كتيرة أن معاد الأوبرا نلتزم بيه بصرف النظر الجمهور دخل أو مدخلش، فأنا بعتذرلكم عن ذنب ما ارتكبتهوش لكن مودي اتغير فأنا كنت طالعة فرحانة جدا وكانت وحشاني الكويت ولأني هغني على هذا الصرح العظيم”.

وكانت أنغام قد أحيت الحفل بإطلالة ساحرة من بيت أزياء “لابورجوازي”، وقدمت مجموعة من أجمل أغانيها منها “عمري معاك، اهي جات، اتجاه واحد، بين البينين، ما في مثلك، فنجان النسيان، لا تغيب، حتة ناقصة، … واختمت حفلها بأغنية “سيدى وصالك”.