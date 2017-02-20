عروس مصرية تفاجئ عريسها بأسد في يوم زفافهما

القاهرة ـ لا شك أن كل فتاة تحلم بليلة العمر التي تعد الأهم في حياتها بعد إنتظار طويل وترغب أن يتميز يوم الزفاف بشيء جديد وملفت يعجب جميع الحاضرين من أهلها وأصدقائها وأهل العريس فتحاول أن تخرج العروس بإطلالة مختلفة عن ما سبقاها من الفتيات الأخرى وذلك من خلال المكياج أو تسريحة الشعر أو فستان مختلف كما تبدع العروس التي تسعى لإسعاد العريس والحاضرين بتقديم أغنية أو رقصة خاصة للعريس تشعل حفل الزفاف لتظل ليلة العمرة في الذكرة لا تنساها العروس طول العمر وتتفاخر بها بين أقرابها وأصدقائها.

لكن الجديد ما قامت به ” كاميليا الحلو” التي قررت أن تفاجئ عريسها والمعازيم يوم الأربعاء الماضي بوجود أسد معاها داخل قاعة الزفاف وتعمل كامليا مدربة خيول حيث تربت في منزل الحلو المليء بالحيوانات المفترسة وقالت العروس أن الأمر بالنسبة لها عادي فهي نشأت في بيت مليئ بالأسود الصغيرة التى تربت وكبرت معها وتعاملها مع الأسد كأنها بتتعامل مع قطة وزوجها في البداية كان قلق لغاية ولكن أصبح الأمر طبيعي مع مرور الوقت، بحسب ما ذكر موقع نجوم مصرية.

والمعازيم شعروا بالسعادة وقاموا بالتصوير معايا والأسد وأوضحت العروس أن وجود الأسد كمل لها الفرحة وطبعا المعازيم إنبهروا جدا لإنها أول مرة تحدث فى العالم أن يحضر أسد في حفل زفاف مشيرة أنها لا تخاف من ردود فعل الناس لأنها مدربة وتعرف أن تتحكم في الأسد بس نصف المعازيم أسرعوا هربا والباقي إتصور معها ثم عاد باقي الناس وتصوروا مع الأسد ومعها.