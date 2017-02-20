مغربي يدفع حياته ثمنًا لكبش

الرباط ـ فارق شاب مغربي في مقتبل العمر الحياة بأحد مستشفيات المغرب بسبب خطورة الإصابة التي تلقاها بعدما رماه عمه بحجر على رأسه.

الحادثة وقعت بعدما سمع رجل أصوات حركات غير اعتيادية لقطيع غنمه في “الإسطبل” المجاور لمنزله الكائن، حيث قام الرجل بتفقد حظيرة بهائمه من فوق سطح المنزل، ليفاجأ بوجود شخص غريب يحاول الإمساك بـ”كبش”، فرمى بحجرة على الغريب أوقفت حركته بشكل كامل.

وكانت الصدمة الكبرى هي عندما علم صاحب الماشية أن الغريب ليس سوى إبن أخيه، فتم اعتقال العم بعدما وجهت له تهمة القتل غير العمد.