نواب عن الجنوب الليبي ينهون تعليقا دام أكثر من شهر لعضويتهم بالبرلمان

طرابلس ـ الأناضول ـ أعلن 16 نائبا ممثلا للجنوب الليبي في مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق)، اليوم الاثنين، العودة إلى ممارسة مهامهم بعد أكثر من شهر على تعليق عضويتهم، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في مناطقهم.

وقال الأعضاء في بيان، تلقت الأناضول نسخه منه: “نعلن نحن نواب الجنوب رفع تعليق عضويتنا وعودتنا لممارسة أعمالهم بالمجلس اعتباراً من اليوم الاثنين، وذلك بعد تلبية جزء من مطالبنا المتعلقة بما يعانيه أهلنا سكان جنوب ليبيا من تردي للوضع المعيشي”.

نواب جنوب ليبيا البالغ عددهم 16 نائبا (من إجمالي 200 هم عدد أعضاء مجلس النواب)، أوضحوا أنهم اتخذوا هذا القرار “مراعاة للمصلحة العامة والاستحقاقات الهامة الملقاة على عاتق مجلس النواب، وبعد استجابة بعض المؤسسات لعدد من مطالب أهل الجنوب وتحسن الأوضاع ومتابعتهم لها خلال فترة تواجدهم بالمنطقة الجنوبية”.

وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن 16 عضوا يمثلون جنوب ليبيا بمجلس النواب تعليق عضويتهم احتجاجًا على ما أسموه “عجز المسؤولين عن إيجاد حلول للوضع المزري الذي يعيشه الليبيون في الجنوب”.

ويعاني الجنوب الليبي من تردي الخدمات العامة والبنى التحتية بشكل عام وانقطاع مستمر للكهرباء وصل إلي 12 أيام متتالية.

وعقب سقوط نظام معمر القذافي في 2011، إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً.

ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام، عبر حوار ليبي، جرى في مدينة الصخيرات المغربية وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية (حكومة الوفاق الوطني) باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد.

وإلى جانب الصراع على الحكم، تشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذافي، فوضى أمنية بسبب احتفاظ جماعات مسلحة قاتلت النظام السابق بأسلحتها.