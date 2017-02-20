أمير قطر يدشن مصفاة جديدة لإنتاج مواد بترولية لتعزيز صادرات البلاد

الدوحة ـ “القدس العربي”ـ من سليمان حاج إبراهيم:

دشن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشروع مصفاة لفان 2 لإنتاج مشتقات للنفط والغاز وتعزيز صادرات البلاد وتلبية احتياجات الأسواق العالمية بكلفة أقل من التقديرات التي رصدت للمشروع الضخم، والتي قدرت بمليار ونصف مليار دولار.

وأعلن عن دخول المصفاة حيز الخدمة رسميا في حفل نظم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار “طاقة تثري مستقبلنا”.

وحضر الحفل الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ومحمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، وعدد من الشيوخ والوزراء.

وشدد المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطر غاز، في كلمته بالمناسبة، على أن هذا الإنجاز الهام الذي يسير على طريق تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 يحقق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم جيلا بعد جيل.

وذلك، حسب الكعبي، بـ”مضاعفة طاقة البلاد لتكرير المكثفات لتصل إلى حوالي 292 ألف برميل يوميا، مما جعل راس لفان واحدا من أكبر مواقع تكرير المكثفات في العالم، بالإضافة إلى مراعاتها أعلى مستويات الحفاظ على البيئة”.

وأكد على “دعم المشروع لقطاعي الطاقة والصناعة، كما أنه سيخلق فرصا اقتصادية جديدة من خلال تعزيز قوة الصادرات وتلبية الاحتياجات طويلة الأجل للأسواق العالمية”.

وأعلن سلمان أشكناني، مدير إدارة المشاريع في شركة قطر غاز، خلال جولة ميدانية نظمتها شركة قطر غاز ، في موقع رأس لفان 2 ، إن المشروع تم الانتهاء من تنفيذه وفق الجدول الزمني المُعد سلفاً.

وأضاف أن حجم طاقة إنتاج المصفاة يبلغ 146 ألف برميل من المكثفات يومياً ستكون فيها الأولوية للسوق المحلي، منوهاً إلى أنه مع تشغيل مصافة “رأس لفان 2″ من المنتظر أن يصل إجمالي إنتاج قطر من المصفاتين رأس لفان 1 و2 إلى حوالي 300 ألف برميل من المكثفات، لتحقق بذلك إنجازاً كبيراً في مجال التوسع في الطاقة التكريرية بدولة قطر.

وأوضح أن قطر غاز تفخر بالإنجازات التي حققتها خلال فترة الأعمال التنفيذية للمشروع، حيث بلغت ساعات العمل دون حوادث نحو 41 ألف ساعة، وأن معظم أعمال الهندسة المدنية والهياكل المعدنية وأعمال الأنابيب، قامت بها فرق عمل متعددة الجنسيات يصل عددها إلى ما يقرب من 3500 عامل من 35 جنسية.

وأشاد أشكناني بالتصنيفات الدولية التي حصلت عليها المصفاة في مجال السلامة والأمن، حيث حققت معدل 0.8 وهي تصنف بأعلى معدلات المعايير الدولية ونفخر في قطر غاز بهذا الإنجاز.

وأشار إلى أن المصفاة ستقوم بتكرير 146 ألف برميل من المكثفات يومياً من إنتاج حقل الشمال الذي يعد أكبر حقل لاحتياطي الغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم. كما ستنتج المصفاة منتجات ذات نسبة منخفضة جداً من الكبريت، مثل النافثا ووقود الطائرات Jet-A1، والديزل ULSD والبروبان والبيوتان حسب أعلى المعايير والمواصفات العالمية لاستهلاك السوق المحلية والأسواق العالمية.

وتُعتبر مصفاة لفان 2، إلى جانب مصفاة لفان 1، ذات أهمية استراتيجية في إنتاج وتنويع مصادر الطاقة في قطر، خاصة أنها ستضاعف طاقة الإنتاج الحالي، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية للمصفاة 60 ألف برميل من النافتا و53 ألف برميل من وقود الطائرات و24 ألف برميل من السولار و9 آلاف برميل من غاز البترول المسال.

وسيمكن مشروع مصفاة لفان2 قطر من إيجاد طاقة إنتاجية لمعالجة وتكرير كمية كبيرة من المكثفات المستخرجة من حقل الشمال.

وتُعتبر “مصفاة لفان2″ مشروعاً مشتركاً بين قطر للبترول وشركة كوزمو، وشركة توتال، شركة ميتسوي وشركة أيدميتسو وشركة ماروبيني.