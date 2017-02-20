﻿نايف الرجوب: إقصاء السلطة لخطباء المساجد يعطل رسالتها خدمة للاحتلال

رام الله – «القدس العربي»: أكد حسام بدران الناطق باسم حركة حماس أنه لا يمكن السكوت عن التصعيد القائم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية بحق كوادر فصائل المقاومة وعلى رأسهم أبناء حركة حماس. وقال إن «السلطة تضرب جميع أعراف شعبنا وكافة اتفاقات المصالحة الوطنية بعرض الحائط، حينما تكثف من حملات الاعتقال السياسي، وتعود لسياسة التعذيب داخل سجونها وهو ما أكدته شهادات وتقارير حقوقية عدة خلال الأيام الأخيرة».

وشدد في تصريح صحافي على خطورة ما تعرض له أمس الطالب في كلية الحقوق في جامعة فلسطين الأهلية أسيد الورديان، الذي أصابته جلطة قلبية خلال التحقيق معه من قبل جهاز المخابرات العامة في بيت لحم. كما نوه القيادي في حماس إلى أنه في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال اعتقال الصحافي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 15 يومًا، فإن أجهزة السلطة ما زالت تعتقل الصحافي سامي الساعي الذي يتعرض للتعذيب في سجن أريحا المركزي، وذلك على خلفية عمله الصحافي.

وطالب الفصائل الفلسطينية كافة بإيضاح موقفها من حالة التدهور في الحريات والتضييق على المواطنين التي تعيشها الضفة الغربية، مشيرًا إلى ضرورة قيام المؤسسات الحقوقية والإنسانية المختلفة بدورها وكشف ما تقوم به أجهزة السلطة من اعتداءات على الحريات العامة.

وفي السياق قال نايف الرجوب النائب في التشريعي عن حركة حماس إن قرارات السلطة الأخيرة بمنع عدد من خطباء المساجد من الخطابة يأتي في سياق تعطيل رسالة المساجد خدمة للاحتلال. وأكد أن منع الشيخ بسام حماد مؤخراً، ومِن قبلِه الشيخ شاكر عمارة وإبراهيم السبع ووليد الهودلي وعلي عتيق وغيرهم من الخطباء الأكفاء يتماشى مع ملاحقة أي نشاط مهما صغر يمكن أن يخدم الفكر الديني في فلسطين.

وأضاف «أن سياسة التضييق على بيوت الله والدعاة المخلصين هي جريمة في حق فلسطين قضية وشعباً وهي لا تخدم سوى الاحتلال وكل أعداء الشعب الفلسطيني، كما أنها تأتي في إطار الاستجابة لمطالب الاحتلال وتحريضه صباح مساء على المساجد».وشدد النائب في التشريعي على أن منع الخطباء الأكفاء من الخطابة يؤكد تساوق السلطة في رام الله مع الاحتلال في هجمته على بيوت الله وهو الذي قرر وقف الأذان ومنعه من مساجد الداخل المحتل، بحسب قوله.

وفي سياق اعتقالات الأمن الفلسطيني تواصل مخابرات أريحا اعتقال الصحافي من طولكرم سامي الساعي بتهمة إثارة النعرات الطائفية رغم صدور قرار بالإفراج عنه، علماً أنه معتقل منذ تسعة عشر يوماً.

لكن نقابة الصحافيين الفلسطينيين أكدت على ان الالتزام بالقانون لا يتعارض مع حرية الإعلام بل وجب ان يتكامل معه . ففي بيان صحافي للنقابة جاء به « ان نقابة الصحافيين ممثلة بالنقيب ناصر ابو بكر ورئيس لجنة الحريات محمد اللحام وعضو الأمانة العامة موسى الشاعر ومحامي النقابة علاء فريجات قد زاروا الزميل الصحافي سامي الساعي الموقوف على ذمة النيابة العامة في سجن اريحا لمدة ساعة ونصف تقريبا.

واستمع وفد النقابة لرواية كاملة من الزميل الساعي حول ظروف اعتقاله ومجريات التحقيق معه، حيث أكد انه موقوف على ذمة قضية قانونية ليس لها علاقة بعمله الإعلامي وان الاتصال الذي جرى بينه وبين النقيب ابو بكر كان وفق طلبه هو حيث استجاب الأمن لطلبه وفيما يتعلق «بالإبر/ الحقن» فإنها حقن علاجية هو من طلبها بناء على وصفة طبية كان معتادا عليها قبل اعتقاله وهي استمرار لحالة علاجية .

كما طلب الساعي من وفد النقابة إصدار نفي قاطع على ما جاء في بعض وسائل الإعلام من تعرضه للتعرية وللشتائم ولحقن الهلوسة، واصفا ذلك أنه تصيد واستغلال من بعض وسائل الإعلام، مع ملاحظة ان وفد النقابة طلب الانفراد لبعض الوقت مع الزميل الساعي وهو ما استجاب له الأمن المسؤول.

وأضاف بيان نقابة الصحافيين أنها تابعت قضية الزميل الساعي من البداية ويوما بيوم ودون كلل وبكل مسؤولية وأمانة من باب الوقوف والدفاع عن الزملاء والمهنة وفق سياق قانوني حقوقي بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية وكذلك مع الجهات الحكومية .

وأكدت «سلامة الإجراءات القانونية للتوقيف من قبل النيابة مع ضرورة الإشارة لوقوفنا مع الزميل الساعي ومتابعة الإجراءات بحقه وصولا لساحة لقضاء الذي يشكل الفيصل في النهاية».