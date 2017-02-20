﻿نتنياهو يبلغ حكومته بصعوبة بناء مستوطنة جديدة بدلا من عمونة

رام الله – «القدس العربي»: قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع المجلس الوزاري السياسي – الأمني إنه في أعقاب طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبح البناء في مستوطنات الضفة الغربية، سيكون من الصعب تنفيذ قرار بناء مستوطنة جديدة لمستوطني بؤرة عمونة.

ونقل عن مسؤولين رفيعين اطلعا على تفاصيل الجلسة أن نتنياهو قال للوزراء إنه كما يبدو لن يكون هناك مفر من العثور على حل آخر لمستوطني عمونة، في ضوء الالتزام الذي قطعه لهم ببناء مستوطنة جديدة. وقال أحد المسؤولين إن نتنياهو أكد أن الموضوع الرئيسي الذي يحاول دفعه أمام الرئيس ترامب هو مواجهة التهديد الإيراني، وإن هذه المسألة مطروحة في مقدمة جدول الأولويات وعلى حساب قضايا أخرى، كإنشاء مستوطنة جديدة.

وكان نتنياهو قد استعرض خلال جلسة الحكومة التي عقدت قبل جلسة المجلس الوزاري المصغر، نتائج زيارته الى واشنطن واجتماعه بالرئيس ترامب. وسأل الوزراء نفتالي بينت واييلت شكيد واوري اريئيل رئيس الحكومة عما سيؤول اليه مصير المستوطنة الجديدة التي وعد بإقامتها لمستوطني عمونة، وأكدوا على ضرورة تنفيذ هذا الالتزام.

وشرح خلال دقائق طويلة للوزراء أن ترامب على استعداد للتوصل الى تنسيق كبير مع إسرائيل في المسائل الأمنية الاستراتيجية. وأوضح أنه رغم ضرورة العثور على حل لمستوطني عمونة إلا أن إقامة المستوطنة ليست مطروحة على جدول الأولويات. وقال: «مع كل الاحترام لعمونة يجب الآن التركيز على التنسيق مع ترامب في موضوع إيران. هذا هو الموضوع المطروح في مقدمة جدول الأولويات. لا يهمني عدد التغاريد التي سيكتبها الناس هنا على تويتر».

وقال نتنياهو لأعضاء المجلس الوزاري المصغر إنه يوجد خلاف بين اسرائيل وإدارة ترامب في موضوع البناء في المستوطنات، وإنه تم تشكيل طاقم مشترك برئاسة السفير الاسرائيلي لدى واشنطن رون دريمر ومبعوث الرئيس ترامب لشؤون المفاوضات الدولية جيسون غرينبلات لمحاولة التوصل الى تفاهمات.

يشار الى انه بعد اول لقاء بين نتنياهو والرئيس السابق باراك اوباما أيضا في مايو/ أيار 2009، تم تشكيل طاقم مشترك لموضوع البناء في المستوطنات. وبعد نصف سنة من تشكيل ذلك الطاقم وافق نتنياهو على تجميد البناء جزئيا لمدة عشرة أشهر.

واكد رئيس الائتلاف الحكومي النائب دافيد بيتان خلال حديث اذاعي ان رئيس الحكومة يعيد فحص التزامه بشأن مستوطني عمونة وقال: إنه «يفحص موضوع تخفيف البناء الى حد معين في المستوطنات. وسيتم منح مساكن ملائمة لسكان عمونة في الضفة الغربية. إنهم يريدون مستوطنة مستقلة ورئيس الحكومة يفحص الموضوع مجددا». وكتبت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية أنه في تعقيب ديوان نتنياهو على قوله إنه سيكون من الصعب تنفيذ قرار بناء مستوطنة جديدة لمستوطني عمونة، جاء أن نتنياهو لم يتراجع عن إقامة المستوطنة وإنما يريد عمل ذلك من خلال التنسيق مع إدارة الرئيس ترامب. وقالوا إنه الى جانب الخطوات التي اعلن عنها نتنياهو ولم ينسقها مع الولايات المتحدة، كبناء آلاف الوحدات الإسكانية الجديدة في الضفة الغربية، هناك خطوات يعتقد أنه من المفضل التفاهم حولها بين البلدين.

في هذا السياق أعربت مصادر في حزب الليكود عن تقديرها أن الائتلاف الحكومي الحالي لن يصمد إذا لم يتم توفير حل لمستوطني عمونة يعتمد على الالتزام نحوهم. وفي هذا الموضوع، تظاهر مستوطنو عمونة أمام دار الحكومة وطالبوا باحترام الاتفاق الموقع معهم، وإقامة مستوطنة جديدة لهم.