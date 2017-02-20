﻿استمرار معاناة الأسيرة الجريحة حشيمة وتدهور صحة غيث في السجن وغدا تصدر المحكمة الإسرائيلية قرارها بشأن نائل البرغوثي

رام الله – «القدس العربي»: أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن معاناة الأسيرة الجريحة جيهان حشيمة ما تزال مستمرّة. وأوضح عقب زيارة محاميه للأسيرة في عيادة سجن الرملة أنها لا تستطيع المشي على قدميها وتعتمد على الكرسي المتحرّك في التنقل، علماً أن قوات الاحتلال كانت قد أصابتها بعدة رصاصات في قدمها اليسرى خلال عملية اعتقالها في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي. ولفت إلى أن حشيمة تعاني إلى جانب ذلك من أمراض الكوليسترول والغدة الدرقية وتجلط في الدم وضعف النظر.

يشار إلى أن الأسيرة حشيمة 37 عاماً من القدس، وهي متزوجة وأم لثلاثة أطفال.

وفي السياق قال المحامي أحمد صفية إن المحكمة العسكرية للاحتلال في عوفر أصدرت حُكماً على الصبي أحمد خضور (15 عاماً) من محافظة رام الله والبيرة بالسجن الفعلي لمدة 91 يوماً، كذلك حكمت عليه السجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 3000 شيقل بتهمة رشق الحجارة.

وأوضح أن المحكمة أوردت في قرارها أن الغرامة لا تُعتمد شرطاً لعملية الإفراج عن الطفل، وأعطت عائلة الصبي مهلة عام لدفعها، إضافة إلى ذلك أمر القاضي مدير سجن عوفر باستخدام صلاحياته المخولة إليه من إدارة السجون للعمل على الإفراج عن خضور قبل انتهاء محكوميته وذلك من خلال تقصير إداري أو أي تقصير آخر يتبع صلاحيات دائرة السجون.

يُشار إلى أن الخضور المعتقل منذ تاريخ 2 كانون الثاني/ يناير الماضي، كان يعاني سابقاً من مرض سرطان الدم بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى، منها: صرع جزئي وإعاقة في يده اليمنى.

في غضون ذلك قالت زوجة الأسير نائل البرغوثي (59 عاما) من بلدة كوبر في محافظة رام الله والبيرة، لنادي الأسير الفلسطيني أن المحكمة العسكرية للاحتلال في عوفر ستُصدر غدا قراراً بشأن قضية الأسير البرغوثي وذلك رداً على الاستئناف الذي قدمته نيابة الاحتلال، على قرار المحكمة الذي قضت فيه بالسجن الفعلي على الأسير البرغوثي لمدة 30 شهراً.

وأوضحت زوجته أن النيابة تطالب في استئنافها، بإعادة الحكم السابق للأسير البرغوثي وهو المؤبد و18 عاماً، مشيرة إلى أن مدة محكوميته الأخيرة انتهت في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ومع ذلك أبقت سلطات الاحتلال على اعتقاله.

يذكر أن البرغوثي أحد محرري صفقة شاليط وقد أُعيد اعتقاله عام 2014 وقد قضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 36 عاماً، وشهران.

من جهة أخرى قال نادي الأسير الفلسطيني إن تدهوراً طرأ على الوضع الصحي للأسير وليد غيث (43 عاما) من محافظة الخليل. وأضاف في بيان له أن الأسير غيث يُعاني من مشاكل في القلب وهو بحاجة إلى زراعة ناظمة.

وأوضحت زوجة غيث التي زارته مؤخراً في عيادة سجن الرملة أن زوجها نُقل من سجن النقب الصحراوي إلى عيادة الرملة بعد أن تعرض لوعكة صحية على إثرها فقدَ وعيه، مشيرة إلى أن زوجها تعرض قبل ثلاث سنوات لجلطة، وقد أُخضع في حينه إلى عملية قلب مفتوح.

يذكر أن الأسير غيث محكوم بالسجن سبع سنوات ونصف ومن المفترض أن يُنهي محكوميته نهاية فبراير/ شباط الحالي.

وقال النادي إن الأسير فراس سلطان من الأراضي المحتلة عام 1948 يعاني من إهمال طبي في سجون الاحتلال. ونقل محامي النادي خالد محاجنة، عن الأسير سلطان خلال زيارة أجراها له في سجن عسقلان، أنه يُعاني من وجود كتلة في الحلق وهو بحاجة إلى إجراء عملية جراحية وكان من المفترض أن يُجريها قبل اعتقاله منذ أكثر من عام، إلا أن اعتقاله حال دون إجرائها ومتابعته للعلاج.

في المقابل تماطل إدارة سجون الاحتلال في تقديم العلاج والأدوية وإجراء العملية له رغم مطالبته المتكررة. ومن الجدير ذكره أن الأسير محكوم بالسجن الفعلي لمدة 26 شهراً.