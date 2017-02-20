﻿سياسي فرنسي يطالب الحكومة بـ«إجبار» الجزائر على استيراد التفاح لإنقاذ المزارعين من «الإفلاس»

باريس – «القدس العربي» : كشفت الصحافة الفرنسية يوم أمس الأحد، أن رئيس منطقة «آلب كوت دازور» الفرنسية، كريستيان إيستروزي، وجّه رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة الفرنسية، برنار كازنوف، وطالبه فيها بالتدخل على وجه السرعة لدى السلطات الجزائرية من أجل إنقاذ مزارعي التفاح في منطقة الألب من «الإفلاس المحدق».

وفي رسالته، المؤرخة، في 18 شباط / فبراير الجاري، والتي اطلعت عليها «القدس العربي»، قال ايستروزي، القيادي في حزب الجمهوريين :»يجب رفع الحظر على استيراد التفاح الفرنسي لدى السلطات الجزائرية» وأضاف رئيس منطقة الألب في رسالته، بنبرة حادة «يجب فرض «كوتا» على الجزائر لإقتناء 20 ألف طن من التفاح بدءاً من يوم الأحد (يوم أمس)، أي ما قيمته 15 مليون يورو، وهو ما سينقذ مئات المزارعين في منطقة الألب، الذين يعانون من مشاكل مادية حادة». واستطرد قائلاً: «لم يعد هناك أي مزارع فرنسي يصدر إنتاجه الفلاحي من التفاح للسوق الجزائرية، علماً أنها تمثل 40 في المئة، من مبيعات تفاح منطقة الألب». وطالب إيستروزي، برنار كازنوف بإقناع نظيره الجزائري بشراء التفاح الفرنسي، على اعتبار أن حكومة سلال، كانت من المقرر أن تجتمع يوم (أمس) الأحد، من أجل تحديد المواد الغذائية التي تعتزم استيرادها.

يشار إلى أن فرنسا بعدما كانت الشريك الاقتصادي الأول بالنسبة للجزائر، تراجعت في السنوات الأخيرة للمرتبة الثانية بعد الصين. وصدرت فرنسا ما قيمته نحو خمسة مليارات يورو في 2016، وسجلت انخفاضاً بقيمة 12 في المئة مقارنة ب 2015.

يذكر أن رئيس منطقة الألب حالياً، كريستيان ايستروزي، معروف بمواقفه المناهضة للاسلام والمسلمين في فرنسا، إضافة إلى مواقفه المعادية للجزائر. وكان قد صرح أمام قدماء المحاربين الفرنسيين، في 2012، في الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر: « تحيا الجزائر الفرنسية». وأضاف متحدثاً عن الاستعمار الفرنسي: « قمنا بجلب الحضارة للجزائر» الأمر الذي استنكرته السلطات الجزائرية ورغم ذلك رفض تقديم الاعتذار عن تصريحاته أو سحبها. كما أنه أصدر قانوناً بلدياً، عندما كان عمدة لمدينة نيس، يقضي بمنع استعمال «الأعلام الأجنبية» خلال احتفالات الأعراس، وكان القانون بمثابة استهداف مباشر للجالية المغاربية المكونة أساساً من الجزائريين.