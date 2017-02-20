﻿ماء العينين تستنكر محاولات الإيقاع بين الملك ورئيس الحكومة المكلف

الرباط – «القدس العربي» ‏: تثير تصريحات لرئيس الحكومة المغربية المعين، بشأن زيارات العاهل المغربي الملك محمد السادس لعدد من الدول الافريقية وسلسلة اتفاقيات التعاون الاقتصادي والاجتماعي، ردود فعل تدخل في إطار «اصطياد» أخطاء رئيس الحكومة لممارسة المزيد من الضغط عليه، وتشكيله الحكومة من موقع الضعف.

واستنكرت عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أمينة ماء العينين، المحاولات الرامية إلى الإيقاع ما بين جلالة الملك والأمين العام لحزب «المصباح» ورئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، وذلك على إثر تأويلات مغرضة لحديث بن كيران، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني لنقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وقال بن كيران يوم السبت الماضي في اجتماع للمجلس الوطني للإتحاد الوطني للشغل في المغرب التابع لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه «إن الملك محمد السادس يقوم بزيارات لعدد من الدول الافريقية من أجل تفريج الكرب عن بعض الشعوب الإفريقية في الوقت الذي يهان فيه الشعب المغربي واعتبر ان هذا الأمر غير معقول».

ويشن الملك محمد السادس منذ الصيف الماضي هجوماً دبلوماسياً في القارة الافريقية يرتكز على التعاون والدعم الاقتصادي والاجتماعي بتوقيع اتفاقيات حول مشاريع تنموية ضخمة، في إطار استرداد المغرب لمكانته في القارة الافريقية بعد غياب دام 32 سنة.

وشملت دبلوماسية الزيارات الملكية، والتي ما زالت مستمرة، دول شرق افريقيا المناهضة للوحدة الترابية للمغرب والمساندة لجبهة البوليساريو الساعية لإقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية التي استردها المغرب من اسبانيا 1976، وتوجت هذه الزيارات بالتحاق المغرب نهاية الشهر الماضي بالاتحاد الافريقي بتأييد أكثر من 40 دولة من 54 دولة اعضاءالاتحاد.

وفي الوقت نفسه يعيش المغرب مأزق تشكيل الحكومة التي كلف بها بن كيران بعد فوز حزبه بالمرتبة الاولى في انتخابات 7 تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، حيث لم يستطع تشكيل غالبية برلمانية تدعم حكومته في ظل اشتراطات عليه من أحزاب أقلية يرفضها بن كيران.

وقال محمد يتيم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن رئيس الحكومة المكلف بن كيران، قصد في كلمته أن الملك يقوم بأشياء إيجابية، وتكلم عن الدور الريادي للملك محمد السادس في عودة المغرب للإتحاد الافريقي وتوطيد العلاقات مع الدول الافريقية. وأضاف يتيم في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك»: إن المقصود من كلمة بن كيران هو «أن يكون وضعنا الداخلي في مستوى هذه الصورة وليس كما حاول الإيهام به موقع مغرض في عنوان مغرض محرض وأفاك».

وأشار إلى أن بعض المواقع نقلت «تحريفاً كريهاً لكلام بن كيران يترك انطباعاً وكأنه ذكر الزيارات الملكية في موقع التعريض بها، والواقع أن العكس هو الصحيح».

وقالت أمينة ماء العينين القيادية في حزب العدالة والتننمية والنائبة في مجلس النواب، أن «أسوأ ما يمكن أن يحصل لسياسي في بلدي هو أن تتحول منافستهم للخصم، إلى المحاولة بشتى الطرق للإيقاع بينه وبين الملك، أو بينه وبين أطراف في الداخل والخارج من خلال التعسف في تأويل كلامه واجتزائه من سياقه، في بنية سياسية هشة لا تحتمل كلام السياسيين وتعبيرهم عن آرائهم بدون وصاية أو توجيه».

واضافت ماء في تدوينة لها على حسابها بـ «فيسبوك»: «كنت حاضرة بصفتي عضواً، متسائلة ماذا ستربحون لو نجحتم في الإيقاع بين الملك رئيس الدولة وبين رئيس حكومته؟ ماذا ستربح الديمقراطية والسياسة المفترى عليها؟ ماذا ستربحون لو نجحتم في «صناعة» أزمة ديبلوماسية مع الخارج بالإصرار على تقويل رئيس حكومتكم ما لم يقله».

وأوضحت أن من يستمع إلى الكلمة من دون اجتزاء ومن دون سوء نية يفهم أن بن كيران تحدث بالكثير من الاحتفاء عن سياسة المغرب تجاه إفريقيا، وعن الأدوار الشخصية، التي لعبها جلالة الملك في ذلك، فضلاً عن أدوار باقي المؤسسات والفاعلين، وأن بن كيران اعتبر أنه من غير الطبيعي أن نعمل على مساعدة بعض الشعوب الإفريقية في الوقت الذي تحاول فيه أطراف تتعمد استدامة حالة «البلوكاج» والانسداد، إهانة المغاربة بتبخيس اختيارهم الذي عبروا عنه في انتخابات 7 اكتوبر.

واعتبرت ماء العينين، أن الذين خططوا للبلوكاج ونفذوه على دفعات، يهينون المغاربة بتجاهل إرادتهم وبتجاهل الإرادة الملكية، التي عينت بن كيران رئيساً للحكومة مكلفا بتشكيلها، وخاطبت هؤلاء «لقد فشلتم أنتم وإعلامكم المسخر في ساحة النزال الديمقراطي، وها أنتم اليوم تحاربون الرجل بأقذر الأساليب بمنطق «نشريها لك» وهو اختيار العاجزين و الفاشلين.

واستنكرت محاولة الإيقاع بين المؤسسات «أنتم تقتلون السياسة حينما تحولونها إلى طرف يمتهن الوقيعة بين المؤسسات وطرف يبرر في كل مرة مواقفه وتصريحاته حتى لا يسقط في الفخ»، معتبرة «أن السياسة في المغرب أصبحت تلعب في ملاعب الصغار، وتنتج الخوف والترهيب، واللعب على حبال الوقيعة والنميمة الرخيصة ضداً على مصالح الوطن الداخلية والخارجية».