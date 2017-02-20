﻿هيئات سياسية ومدنية مغربية تحيي الذكرى السادسة لتظاهرات 20 فبراير 2011 في سياق الربيع العربي

الرباط – «القدس العربي» : أعاد يوم أول من أمس الأحد، الذاكرة المغربية الى ست سنوات خلت، الى يوم 20 شباط/ فبراير 2011، يوم خرج عشرات الآلاف في 54 مدينة مغربية، في سياق الربيع العربي، يطالبون بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية، تحت شعار محاربة الفساد والاستبداد.

أول من أمس الأحد حاول ناشطون مغاربة إحياء تلك الايام بالخروج الى شوارع عدد من المدن، وإذا كانت المحاولة أعادت الشعارات نفسها والمطالب نفسها، فانها كانت محاولة باهتة، وبدل عشرات الاولوف كان العشرات فقط، وأعاد الناشطون ذلك الى الاحوال الجوية وسقوط الامطار، الا ان ما عرفه المغرب خلال السنوات الماضية وطبيعة الحركة وما عاشته منذ اطلاقها من التسرع بإصباغ الطابع السياسي عليها، رغم الشعارات الاجتماعية والاقتصادية، وسرعة السلطة بالتقاط الرسالة، على عكس السلطات في تونس ومصر وليبيا وسوريا، لعب الدور الاساسي في فقدان حركة الشباب المغربي بريقها وتاثيرها.

بعيد إطلاق الحركة بأسبوعين تقريبا، دخل المغرب بخطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، بورش اصلاحات دستورية وسياسية، أسفرت عن دستور تموز/ يوليو 2011، وانتخابات تشريعية سابقة لأوانها، لكن هناك من يقولون ان هذه الاصلاحات ليست كافية وجرت محاولات التفاف على مطالب الحركة.

وعرفت مسيرة أول من أمس الأحد حضور العديد من الهيئات السياسية والمدنية، من بينها حزب «النهج الديموقراطي»، و»الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي»، و»تنسيقية التقاعد»، و»الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، وحزب «الطليعة»، و»الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، بالاضافة إلى هيئات أخرى حقوقية ومدنية. المحتجون، الذين اختاروا شارع محمد الخامس وتوقفوا أمام البرلمان في العاصمة الرباط، رفعوا الشعارات ورددوا الهتافات، المنادية بتحقيق الحرية، والكرامة والعدالة الاجتماعية، ومناهضة الاستبداد وكل أشكال التضييق على الحقوقيين، والمتعلقة أيضا بالشغل التعليم.

وقالت خديجة الرياضي الفاعلة الحقوقية والرئيسة السابقة للجمعية المغرببية لحقوق الانسان، أن النشطاء اغتنموا ذكرى إحياء ميلاد الحركة للتأكيد، على أن مطالبها ما زالت مطروحة، مشيرة إلى أن الاستبداد رجع في أبهى تجلياته ويتجلى هذا في القرارات التي نصت عليها الدولة والمتعلقة بالتقاعد والمقاصة، وخصخصة التعليم والعمل بالعقد، مسجلة ضربها عرض الحائط حتى المطالب المطالب الجزئية التي حققتها الحركة.

وأضافت أن «الحركة تركت بذورها في المغرب كله، وهي محطة ما زالت مطالبها مطروحة، وما دام الاستبداد مستمراً فإنها ستستمر».

ودعا محمد الزهاري، الأمين العام لـ «التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب»، إلى «ضرورة اجتماع نشطاء الحركة لتدارس التراجع الملحوظ في تطبيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي نادت بها الحركة قبل ست سنوات، وسن أشكال نضالية أخرى تعيد بها الحركة وهجها، وتضغط بها على المسؤولين».

من جهة أخرى، وبعد ساعات من مسيرة نشطاء 20 فبراير/شباط، تظاهر الآلاف، في شوارع الرباط، ضد قرارات إعفاء من المهام الإدارية بعدة مؤسسات عمومية لمئات من الأطر المنتمين لجماعة العدل والإحسان، اقوى التيارات المغربية ذات المرجعية الاسلامية، والتي شكل ناشطوها العمود الفقري لحراك 20 فبراير قبل انسحابها في نهاية السنة.

وغص الشارع الرئيسي في العاصمة الرباط بآلاف المحتجين من بينهم أساتذة متدربين جاؤوا للإحتجاج على «ترسيبهم» في مبارات الإلتحاق بالوظيفة العمومية، بسبب انتماءاتهم لنفس الجماعة.

وشهدت المسيرة الاحتجاجية التي شاركت فيها النقابات الست الأكثر تمثيلية، إضافة الى تنسيقية الأساتذة المتدربين، رفع شعارات قوية من قبيل «الشعب يريد إسقاط الفساد»، و»آلي ديكاج.. آلي ديكاج.. لحكومة الديبانج»، و»مادار والو بلمختار يمشي بحالو»، و»المخزن مالك مخلوع والاحتجاج حق مشروع».

وعرفت المسيرة إنزالاً مكثفاً لأعضاء جماعة العدل والاحسان، الذين وضعوا شارات مكتوب عليها «لسنا في ضيعة أحد» العبارة التي جاءت في بلاغ مجلس إرشاد الجماعة الخميس الماضي ردا على إعفاء عدد من أُطرهم في قطاعات وزارية مختلفة.

وطالب المحتجون برفع الجيف عن الموظفين المعفيين من وظائفهم، وإعادتهم فوراً لمزاولة عملهم، كما شدد «الأساتذة المتدربون» في أغلب شعاراتهم على المطالبة برحيل وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار.

ورفع المحتجون في المسيرة التي تميزت بحضور أمني مكثف رافق المتظاهرين، العديد من الشعارات «المخزن مالك مخلوع الانتماء حق مشروع»، «واخا تعيا ماتطفا غاتشعل غاتشعل»، «على الحقوق مامفكينش»، «المغرب أرضو حرة، والمخزن يطلع برا»، «عليك لامان عليك لامان لا حكومة لا برلمان»، و»عاش الشعب.»

وقال عبد الرحمان ايت المقدم، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، وعضو لجنة المتابعة، «كنت مواكبا لجميع اللقاءات التي تمت بين الوالي في الرباط والتنسيقية وعدنا بحل لجميع المشاكل وتم توقيع محضر 13 نيسان/ أبريل الذي ينص على تشغيل الفوج كاملا، فإذا بنا نتفاجأ بترسيب 150 أستاذا» وأضاف «النقابات راسلت الولاية والوزارة المعنية، مستفسرة عن أسباب خرق المحضر لكنها لم تأخد منها أي رد لحد الساعة.»

وأكد أن هذه المسيرة تأتي كرد على خرق المحضر الموقع الذي يقضي بتوظيف الفوج كاملا، «وبعد نهاية المسيرة سنطرح برنامجا نضاليا تصعيديا، أكثر من سابقيه،» نافياً احتمال لجوئهم إلى القضاء، ومفسراً ذلك بطول مسطرة التقاضي.

واعتبر محمد قنجاع، أحد الأساتذة المتدربين المرسبين، أن ترسيبه، «مناف تماما لما نص عليه محضر 13 نيسان/ ابريل، لذا نطالب برد الاعتبار، وندعو الدولة إلى احترام وعودها، خصوصا وأن الكل يعلم أن الأساتذة اللذين رسبوا قادوا الحركة النضالية». وأكد عبد الاله دحمان، الكاتب العام لـ «الجامعة الوطنية لموظفي التعليم»، التابعة لـ»الاتحاد الوطني للشغل»، الجناح النقابي لـ «حزب العدالة والتنمية»، الحزب الرئيسي بالحكومة، أن «المسيرة تدشن لمرحلة جديدة من العمل النقابي من أجل صيانة الحقوق العادلة للشغيلة التعليمية» و»تتويج لمسار نضالي تم تدشينه لما تعثر الحوار الاجتماعي مع الوزير الحالي (رشيد بلمختار) الذي استطاع أن يعصف بالمقاربة التشاركية».

وقال إن «النقابات لا يمكن أن تقبل قرارات تعصف بحقوق العديد من الفئات»، التي تعاني داخل وزارة التربية الوطنية نتيجة ما سمّاه بـ «سياسة العبث»، التي يمارسها بلمختار، في حق «العديد من الفئات في مقدمها ضحايا المرسومين، والمساعدون التقنيون والإداريون…»، وأن «هذه المعركة يجب أن تعجل بإخراج نظام عادل ومنصف وموحد للشغيلة التعليمية من أجل القضاء على معانتها».

وقال عبد الرزاق الإدريسي، كاتب عام الجامعة الوطنية للتعليم «نحن هنا لنوجه الرسالة إلى الحكومة من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة، وفتح الحوار لمشكل ملف الأساتذة المتدربين، والإعفاءات التعسفية التي طالت عدة أطر في الوزارة بمختلف المناطق، ولمشكل مسلك الإدارة والمساعدون التقنيون وحاملي الشهادات..» مؤكدا على «ضرورة مناقشة القضايا المطروحة على المستوى المحلي والبحث عن أشكال تصعيدية أخرى في حالة التعنث».

واكد عبد العزيز إوي، كاتب عام النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء «الكنفدرالية الديمقراطية للشغل»، أن الحضور المكثف الذي تميزت به المسيرة الحاشدة، التي انطلقت من وزارة التربية الوطنية وجالت شارع محمد الخامس، لتستقر أمام البرلمان، «دليل قاطع على صمود رجال التعليم»، وأن وزارة التربية الوطنية لم تلتزم بالعديد من الاتفاقيات، كما أن الحكومة ضربت العديد من المكتسبات المتعلقة بملفات التقاعد والتعاقد، «وهذا هو سبب الاحتقان اليوم، لذا نحن نوجه نداء صارخاً للحكومة ونقول كفى من تجاهل المطالب».