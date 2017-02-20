﻿محاكمة سرية لقاصر سوري في ألمانيا بتهمة الانتماء لتنظيم «الدولة»

برلين ـ «القدس العربي»: بدأت محكمة مدينة كولونيا الألمانية، أمس الاثنين، محاكمة مراهق سوري (16 عاما) للاشتباه بصلته بالإرهاب، حيث تعقد جلسات المحاكمة بصورة سرية، كما أوردت صحيفة «دي فيلت» الألمانية، وذلك بسبب عدم وصول المتهم لسن البلوغ. وكانت وحدة خاصة من الشرطة الألمانية، اعتقلت المتهم في نزل للاجئين في كولونيا في أيلول/سبتمبر الماضي.

ويوجه الادعاء العام اتهامات للمراهق السوري بالتخطيط لشن هجوم في ألمانيا.

وحسـب بيانات الادعـاء العام، تلقى المتهم إرشـادات محددة لتصنيع قنبلة عبر دردشة إلكتـرونية مع شخـص على صـلة بتنظيم داعش.كما عثرت الشرطة بحوزة المتهم على حامل بطاريات تتدلى منه أسلاك وحزمة من 70 إبرة حياكة وأسطوانة صغيرة من غاز البـوتان. وحسب صحيفة الدعوى، أمتلك المتهم بذلك مواد يمكنه من خلالها تصنيع عبوة ناسفة في أي وقت.

وأوضحت والدة الفتى السوري المتهم بالانتماء لتنظيم «الدولة» لـ «القدس العربي» أن ابنها يعاني من «مشاكل واضطرابات نفسية، وأنه غير مسؤول عن تصرفاته».

وقالت مليكة م. إن فترة الانتقال من سوريا إلى ألمانيا وما واجهته العائلة من ظروف الحرب والدمار ومن ثم الظروف الصعبة التي يعانيها اللاجئون في السكن، والتكدس داخل مساحات ضيقة، ساهمت في تفاقم حالة ابنها النفسية.

وأكدت أن ابنها طلب منها أن تذهب به إلى طبيب نفسي قبل اعتقاله، حيث استطاعت عبر إدارة نزل اللاجئين حيث كانت تقيم، من حجز موعد لدى الطبيب، إلا أن ظروف الاعتقال حالت دون أخذه إلى هناك.

وبينت أن الوسط الذي نشأ ابنها محمد فيه كان وسطيا معتدلا وأن العائلة منفتحة وتحترم جميع الأديان».

وشددت على أنها ووالد محمد حرصا على غرس قيم الاعتدال داخل ابنها.

وقالت إن ظروف الحرب في سوريا والاضطهاد الديني والسياسي التي تعيشه سوريا الآن كان سببا للهرب وعائلتها إلى مجتمع أكثر أمانا بعيدا عن القمع والاضطهاد.

وأشارت إلى أن ابنها كان فرحا لقدومه إلى ألمانيا، لذلك فهي لا تعتقد أنه كان يريد أذية هذا المجتمع الذي كافح للوصول إليه.

وكانت شرطة كولونيا قد قالت في بيان لها «إنها ألقت القبض على لاجئ سوري يدعى محمد كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة، وذلك حسب المعلومات التي توفرت للشرطة».

وأوضحت الشرطة أن اللاجئ الذي اعتقلته وحدتها الخاصة في المدينة «لديه صلة بإسلاميين متطرفين».

كما أعلن الادعاء العام في المدينة أن فحص الهاتف الجوال الخاص باللاجئ أثبت أن «هناك اتصالات مع شخص يعيش في الخارج لديه صلة بتنظيم الدولة الإسلامية، وكان يسعى لكسب الشاب السوري من أجل القيام بأنشطة إسلامية متشددة». وأضاف أن أولى الأدلة التي كانت تقول إن اللاجئ السوري (16 عاماً) «انجرف للتطرف» في فترة قصيرة.