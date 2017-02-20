﻿اتهام شاب فلسطيني بتخطيط عملية في تل أبيب بتوجيه من «داعش»

الناصرة – «القدس العربي»: زعم في إسرائيل أن مخابراتها العامة ضبطت شابا من فلسطينيي الداخل، انضم لتنظيم الدولة وبايع رئيسها أبو بكر البغدادي وكان يخطط للقيام بعملية في تل أبيب.

وحسب بيان صادر عن المخابرات العامة «الشاباك» من خلال مكتب رئيس الحكومة فقد قامت الشرطة باعتقال أنس حاج يحيى (35 عاما) من مدينة الطيبة داخل أراضي 48 بشبهة الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش».

وحسب السلطات الإسرائيلية فقد تم اعتقاله بناء على معلومات استخباراتية أشارت إلى قيامه بالتخطيط لعمليات إرهابية داخل إسرائيل، وتبين في التحقيق معه أنه كان على علاقة بعناصر داعش وبعث لهم مواد دعائية متطرفة ومعلومات عن كيفية تحضير المتفجرات.

كما تدعي أن حاج يحيى بايع خليفة داعش المدعو أبو بكر البغدادي، وفكر سابقا بالذهاب إلى سوريا من أجل الانضمام الى صفوف التنظيم. ويقول البيان إن التحقيق أظهر أن أنس حاج يحيى خطط لتشكيل خلية إرهابية موالية لداعش بهدف تنفيذ عمليات إرهابية في إسرائيل وحتى حاول القيام بتجنيد أفراد آخرين للعضوية في تلك الخلية. كما طلب منه التخطيط لتنفيذ عملية إرهابية داخل حافلة بتل أبيب ومهاجمة جنود الجيش الإسرائيلي إلا أن تخطيط العملية لم ينفذ.

وكشف في إطار التحقيق أن المذكور شارك في مجموعات على الإنترنت، مع عناصر أخرى من داعش وقدم حاج يحيى إلى تلك العناصر معلومات حول تصنيع وتركيب الأحزمة الناسفة وإنتاج العبوات الناسفة التي تشغل من خلال الهاتف الخليوي وأشرطة تدريب حول السموم التي يمكن إدخالها في المتفجرات.

كما يتهم بأنه روج تعليمات حول تحضير مواد خطيرة للغاية بما فيها إنتاج غاز السارين. وضبطت بحوزته مواد تكشف النقاب عن المعلومات التي حصل عليها بخصوص تحضير وتركيب المتفجرات ومواد خطيرة، بما في ذلك قدرته على تدريب الآخرين. وضبطت في منزله صور لعبوات ناسفة و«دليل مفصل للمجاهد» يستخدمه إرهابيون ينتمون لداعش. ويخلص البيان للقول «تم تقديم لائحة اتهام ضد المدعو إلى المحكمة وان «الشاباك» يعتبر أنصار الدولة الإسلامية في إسرائيل تهديدا أمنيا خطيرا ولذلك يقوم بشتى الوسائل المتوفرة له بهدف إحباط هذا التهديد مسبقا واستنفاذ أحكام القانون مع المتورطين بهذه الأنشطة».