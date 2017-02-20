﻿إسدال الستار في قضية بورسعيد: تأييد حكم الإعدام على المتهمين

القاهرة ـ «القدس العربي»: قضت محكمة النقض، أمس الاثنين، برئاسة المستشار رضا القاضي برفض الطعون المقدمة من المتهمين في أحداث ستاد بورسعيد الشهيرة، وأيدت الحكم الصادر من محكمة جنايات بورسعيد في يونيو/حزيران 2015، بإعدام 11 متهماً.

كما شمل الحكم، براءة 21 أخرين، والسجن 15 عاماً لـ 10 متهمين وخمسة أعوام لـ 14 متهماً، وخمس سنوات مع الشغل والنفاذ لثلاثة متهمين من بينهم مدير أمن بورسعيد وقت الحادثة عصام سمك، والحبس عاما مع الشغل لمتهم واحد.

المتهمون الذين صدر بحقهم حكم الإعدام، هم السيد محمد الدنف وشهرته السيد الدنف، ومحمد رشاد وشهرته أوطة الشيطان، ومحمد السيد مصطفى وشهرته منديلو، والسيد محمد خلف وشهرته السيد حسيبة، ومحمد عادل شحاتة وشهرته حمص، وأحمد فتحي وشهرته اللوة، وأحمد فتحي مزروع، وأحمد البغدادي وشهرته ألماني، وفؤاد التابعي وشهرته فلوكس، وحسن محمد السيد، وعبد العظيم بهلول وشهرته عظيمة.

وعقب الحكم، شهدت مدينة بورسعيد استنفاراً أمنياً، وقامت القوات الأمنية بتعزيز قوتها ووجودها بمحيط مؤسسات الدولة والمواقع الحيوية والسجون، تحسباً للتصدي لأعمال تخريبية على خلفية الحكم.

وكانت النيابة، قد وجهت للمتهمين تهم «القتل العمد والسرقة والتخريب والبلطجة وتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض مشجعي فريق النادي الأهلي انتقاما منهم لخلافات سابقة»، فضلاً عن «إعداد الأسلحة البيضاء وقطع الحجارة ومواد مفرقعة سلفا لتنفيذ هذا الغرض».

وبهذا الحكم يسدل الستار على جولات طويلة في القضية الكبرى التي بدأت في أعقاب قتل 72 من مشجعي النادي الأهلي في بداية فبراير/شباط 2012 والتي بدأت أولى جلساتها في أكاديمية الشرطة في 17 إبريل/نيسان 2012، ثم 5 مايو/أيار 2012.

بعدها تقدم النائب العام السابق الأسبق المستشار طلعت عبد الله، في 21 يناير/كانون الثاني 2013، بمذكرة لمحكمة جنايات بورسعيد لإعادة فتح باب المرافعات في القضية مجددا. وفي مارس/آذار 2013، قضت المحكمة بإعدام 21 من المتهمين ومعاقبة أخرين بالسجن وبراءة 28 متهم، لكن في مايو 2013 قام المستشار طلعت عبد الله بالطعن على الحكم الصادر، مبرراً ذلك بوجود قصور في التسبيب وفساد بالاستدلال ومخالفة الحكم للثابت بالأوراق.

وأشار في طعنه إلى وجود تناقض في أسباب الحكم، حيث أن أسباب إدانة بعض المتهمين هي نفسها أسباب براءة متهمين أخرين. وفي فبراير 2014 قررت محكمة النقض قبول الطعن المقدم على براءة 28 شخصاً، وأيضا قبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام وإعادة المحاكمة وفي يونيو 2015، أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها السالف ذكره.

وقال المحامي محمد رشوان محامي عدد من الضحايا، وأحد أعضاء فريق الدفاع في القضية لـ«القدس العربي»: «الحمد لله الحكم جاء بعد صبر 5 سنوات و 70 جلسة ومحاكمة أولى ومحاكمة ثانية وراضون عنه تماما».

وأضاف: «أحكام الإعدام وتأييدها تؤكد إدانة المتهمين كليا ويزيل أي تشكيك في الأحكام الأولى التي ادعى البعض أنها مسيسة».

وأعرب عن رضاه التام عن الحكم قائلاً، «بمقارنة الحكم بأحكام أخرى في قضايا مشابهة فهذا الحكم عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ أنه أدان كل المتورطين في القضية من مسؤولين وقيادات بالداخلية ومدنيين».

وعن معنى تدرج الأحكام، قال رشوان: «تدرج الأحكام من سنة لخمس سنوات لـ 15 عام للإعدام يدل على أن المحكمة قد درست القضية جيداً، وهي سلطة المحكمة التقديرية ونقبلها تماماً، بالإضافة إلى براءة 30 شخص أخرين كانوا من بين المتهمين ولا نشكك في ذلك أبدا، وبالمثل نرجو من الجميع قفل هذه الصفحة وعودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى».

وكشف أن الإجراءات التالية ستتمثل في متابعة «تصديق الحكم من رئاسة الجمهورية ثم تنفيذ احكام الإعدام، وأيضا متابعة الدعوة المدنية ضد كل من وزارة الداخلية والنادي المصري واتحاد الكرة لأنه كان لا بد من انتظار الحكم النهائي في القضية حتى نتمكن من تحريك الدعوة المدنية بالتعويض».

والد الضحية أحمد فوزي، أحد مشجعي النادي الأهلي، الذي لقي مصرعه في بورسعيد، قال لـ«القدس العربي»: «غير راضين عن الحكم».

وأضاف: «راضون بقضاء الله وقدره وأقل شيء كان التصديق على الحكم السابق وهو ما حدث اليوم».

وتابع: «بعض المتسببين أو المدبرين قد تم تجنيبهم منذ اللحظة الأولى في القضية فيما عدا المنفذين مثل مدير أمن بورسعيد، لأنه على الأقل إن لم يكونوا مدبرين فقد تعمدوا الإهمال، ونعلم أن دماء أولادنا لن تضيع هدرا وحقهم عند الله».