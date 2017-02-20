﻿فتح: المنظمة خط أحمر و«مؤتمر إسطنبول» لم ينسق مع العنوان الشرعي

رام الله – «القدس العربي»: أعلنت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها في أوروبا جمال نزال رفضها لمؤتمر اسطنبول المقرر يوم 25 شباط/ فبراير الحالي، بمشاركة فلسطينيين من أنحاء مختلفة من العالم. وقال نزال في بيان صحافي «لم يتم تنسيق المؤتمر لا مضمونا ولا شكلا مع الجهة الوطنية الفلسطينية الشرعية صاحبة القرار النهائي في تمثيل الشعب الفلسطيني أي منظمة التحرير الفلسطينية، وعليه وجب التحذير من اي نشاطات تهدد ولو من بعيد وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية شعبها بصفة حصرية صارمة فيما هو حق سياسي تاريخي مكتسب بالنضال والدماء التي سالت لنيل وتكريس القرار الوطني المستقل مفهوما وتطبيقا».

وأضاف أنه حري بالقوى التي تقف وراء المؤتمر أن تلتزم بتعهداتها كما قطعتها حركة حماس في اجتماعات بيروت بخصوص التزامها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا لشعب فلسطين، منوها إلى أن الخروج بمؤتمر شعبي خارج إطار الإجماع الفلسطيني هو تنكر لروح اجتماعات بيروت واتفاق القاهرة الموقع في مارس/ آذار 2005.

وأعربت فتح عن قناعتها بأن نجاح تركيا وقطر في دعم فلسطين يتطلب وقوفهما بشكل قاطع مع عنوان فلسطيني واحد لدرء محاذير تشتيت الجمع الفلسطيني. وقال: لا يمكن لمن يتعهد بالوقوف مع فلسطين في الساحات الأممية من أجل استقلال شعبها في دولة مستقلة ذات سيادة أن يستهل عمله في هذا السبيل بدعم أي خطوة تفرق كلمة الفلسطينيين كمؤتمر إسطنبول.

وأعرب المتحدث الفتحاوي عن أمل الحركة «بعلاقات جيدة مع قطر الشقيقة، مقدرين جهودها، كما نؤيد علاقة جيدة بالجارة التركية على أساس احترام العنوان الشرعي الفلسطيني ممثلا بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها».

وطالب البيان الشخصيات المدعوة للمؤتمر «بالابتعاد عنه بقدر حرصها على السقف السياسي الذي يغطي تطلعات كامل أفراد شعبنا في الداخل والخارج وهو منظمة التحرير الفلسطينية التي تسعى إسرائيل لتقويض مكانتها كي تضرب آمال وتطلعات وحقوق شعبنا في العودة والاستقلال».

الى ذلك أكد وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على توجيهات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لتقديم الدعم القانوني والمادي للتجمعات البدوية لتثبيت الوجود الفلسطيني ولمواجهة مخططات التطهير العرقي والترحيل القسري للتجمعات البدوية شرق مدينة القدس.

وقال في حديث لإذاعة موطني المحلية في رام الله «سنعيد بناء مدرسة الخان الأحمر إن أقدمت دولة الاحتلال على هدمها وكذلك بناء 40 منزلا في التجمع البدوي شرق مدينة القدس تم إخطار أصحابها بهدمها».

وشدد على عمل الهيئة بتوجيهات الرئيس، لتقديم الدعم المادي والقانوني لتثبيت الوجود السكاني الفلسطيني، ولمواجهة استيطان الاحتلال العنصري وعملية إخلاء التجمعات. وأكد استعداد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لتقديم الدعم للتجمعات البدوية ومدرسة الخان الأحمر التي تخدم أبناء عدد من التجمعات البدوية الموجودة شرق مدينة القدس.