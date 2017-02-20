﻿مدونون يساريون يشعلون عاصفة جدل حول هاشتاغ «نريد موريتانيا علمانية»

نواكشوط ـ «القدس العربي»: بعد أن أعلنها مختار ولد داداه قبل خمسة عقود جمهورية إسلامية، أشعل مدونون متحررون يساريون أمس نيران الجدل بعد أن أطلقوا هاشتاغ «#نريد موريتانيا علمانية»، دعوا فيه للتفريق بين الدين والسياسة.

واحتدم هذا النقاش بينما تمر موريتانيا بهزات سببتها محاكمة شاب ملحد أساء في مقال نشره للنبي عليه السلام وانشغل الناس بمحاكمته والدعوة لإعدامه، وانقسم الرأي العام بسبب ذلك إلى محافظين وعلمانيين.

وكان الإعلامي حنفي ولد دهاه أبرز المطالبين بعلمانية موريتانيا والمدافعين عن ذلك، حيث أكد في أولى تدويناته عن الموضوع «أن العلمانية تحمي المقدس من استغلاله من طرف تجار الدين، فلا يواصلون ممارسة مهمتهم في تبرير ظلم الحكّام، الدين مقدس والسياسة غير مقدسة، فخلط الدين بالسياسة ضياع لهما: ضياع للدين حين يعرّضه للاستغلال والمتاجرة، و ضياع للسياسة حين يكبحها عن التحليق في عوالم الخلق والابتكار، ومواكبة اندفاعات الحضارة الهائلة».

وأضاف «كُن علمانياً لتحترم الدين و تحترم اللادين …، كن علمانياً لتحترم جوهر الإنسان…، كُن علمانياً لتحترم حتى آراء ومعتقدات من لا يحترمون لك رأياً ولا معتقداً، كن علمانياً».

وكتبت الحقوقية المتحررة مكفولة بنت إبراهيم التي سبق اتهامها بالإلحاد من أوساط دينية محافظة «بعد أن تم تحويل الإعلام إلى إعلام لتلميع المشعوذين وممثلي الحركات المتطرفة وبائعي صكوك الغفران وحملات النصرة التي غرر بالبسطاء عبرها، وبعد الاحتفاء بأنصار «القاعدة» و»داعش» وتقديمهم عبر بعض المحطات التلفزيونية كشخصيات مرجعية، فإننا ندعو لاستخدام هذا الوسم #نريد_موريتانيا_علمانية # من طرف المدافعين عن استخدام الدين للأغراض الشخصية والحزبية والحركية والسلطوية… فنحن مواطنون ندعو إلى مدنية الدولة الموريتانية».

ودوّن الإعلامي الشيخ معاذ سيدي عبد الله يقول: «في بلد الخلخلة وانعدام الثوابت واللامبادئ لا أستبعد أن تكون موجة الحديث عن العلمانية مقدمة لتغيير في اسم البلد وصفته الدستورية ( الإسلامية) على الأقل».

وزاد: «بعد تغيير العلم والنشيد والمماطلة في معاقبة المسيئين للنبي عليه الصلاة والسلام والتغاضي عن الذين يدوسون على القيم الإسلامية … بعد كل ذلك لا أستبعد تغيير الصفة الدستورية للبلد .. وكما عودتنا المخابرات الالكترونية على جس نبض الشارع من خلال رمي التوجه كطُعْمٍ و تغذيته مدة أسابيع معتمدة على عملائها في الفيس بوك وتويتر والواتساب .. لا يستغرب أن نكون الآن فئران تجارب لتحويل البلد إلى جمهورية علمانية أو على الأقل نزع كلمة (الإسلامية) من الاسم، ..عموما إذا كان الأمر جسا للنبض، فلننبض جميعا : موريتانيا جمهورية إسلامية ولن تكون علمانية».

وشارك الإعلامي ولد سيديا عبد الله قائلاً: «مضحك جداً هذا الجدل «الدخناوي» حول الدولة العلمانية والدينية، أين هي الدولة؟، لتكن لكم دولة أولا،!!!!! وبعدها ناقشوا شكلها».

أما المدون محمد محمود أبو المعالي، فقد أكد «أن موريتانيا تحتاج عقداً اجتماعياً لا علمانية ابتدعوها، ودوّن قائلاً: «ابتدع الأوروبيون العلمانية للفكاك من أغلال كنيسة حرفت الدين نصاً، وزورته فقهاً، وليتلمسوا لهم مواطن تماس مشتركة للتعايش بين الديني وغير الديني.. وفي هذه الربوع تتعدد الأعراق وتتباين الألوان وتختلف الألسن وتتنوع اللهجات، لكن الدين واحد والمذهب موحد.. فمشكلتنا لا تستدعي البحث عن بدائل تمكن من تعايش المختلفين دينياً، حتى نطرح العلمانية خياراً لأمرنا، فأزمتنا تكمن في فشلنا في التعايش العرقي والطبقي بعدل وإنصاف، وتلك لعمري أزمة تحتاج عقداً اجتماعاً جاداً وعادلاً، يلقي مظالم التاريخ وراءه ظهريا، فلا يحرسها كتراث محمود وحجر محجور، ولا يحاسب الحاضر عليها كميراث موروث، وعمل صالح مشكور».

وأشعل المدون حنفي دهاه النقاش بتدوينة كتب فيها « أفضل أن أوكل تسيير الشأن العام ليهودي مشهود له بالنزاهة والكفاءة المهنية، عن أن أوكله لمسلم كثّ اللحية حمامة مسجد لا يخلق في تسييره لا يبتكر، ولا يتورع عن مد يده للمال العام وتوزيع الامتيازات على ذوي القربى، و الحكم بتزويج البنت دون رضاها، وبقتل المخالف في الفكر والنظر، وبالتدخل فيما يفعله المواطنون في مخادعهم، واللهث وراء خصوصياتهم والتنقيب في عقولهم ورؤاهم».

ورد المدون أحمد أبو المعالي على تدوينة ولد دهاه قائلاً: «لو فكر الأخ حنفي وأرجع بصر الحقيقة كرتين لوجد أن ما عابه هو سلوك منحرف من شخص يلبس لبوس المسلمين ولا يلتزم بقواعد الإسلام وليس البديل الوحيد له بالضرورة هو اليهودي أو النصراني أو غيرهما من الملل والنحل الأخرى». أما الوزير السابق عبد القادر ولد أحمدو، فقد علق مؤكداً «أنه وفقاً للدستور الحالي …فموريتانيا جمهورية إسلامية طبقا لهوية شعبها المسلم وليست دولة علمانية بالمفهوم السلبي للمصطلح الذي يقتضي في نظر البعض «إبعاد الدين عن الحقل السياسي»، فمعلوم أن الظاهرة الدينية تفرض نفسها حتى في الدول التي يفترض أنها علمانية». وحدد الصحافي محمد الأمين محمودي في لجة النقاش، مفهوم الإسلامية مؤكداً «أن الإسلامية هي أن تحترم دين الآخر و رأيه و معتقده.. و أن تتفق معه على تحييد ما يمكنه أن يجرّ للخلاف، كالاختلاف في العقيدة الدينية، عن الرقعة التي ينبغي أن يجمعنا لمصلحتها عمل مشترك، بغية الوصول إلى الرفاه المادي و الحياة الكريمة المحضرة للنهاية الكريمة التي ستكون بداية كريمة».

ورد الإعلامي حنفي ولد دهاه على منتقدي دعوته للعلمانية فكتب يقول « تشعر بالغثيان حين ترى بعض من تحسبهم مثقفين يخلطون بين العلمانية والعداء للدين.. العلمانية ليست رديف الإلحاد ولا اللادينية، و الارتباط الذهني بينها ومعاداة الدين مرجعه أن الكلمة مشحونة تاريخياً، فلو استبدلناها مثلا بالدنيوية لما تحسسوا منها كثيرا.. عبد الوهاب المسيري المفكر الإسلامي الذي تبنى في أيامه الأخير فكرة العلمانية يرى أن هنالك علمانية جزئية هي فصل الدين عن السياسة وعلمانية شمولية تعادي الدين..».

وأضاف: «بعضهم يقول لك في مقابل «العلمانية هي الحل» أن «الحل هو الإسلام» و كأن العلمانية نقيض له.. والحقيقة أن الدين يقنّن العلاقة بين المرء و ربه، أما العلمانية فتعتني بأن تجعل من الشأن العام، الذي هو وظيفة السياسة، شأنا عاماً فعلا، يتنافس فيه المسلم وغير المسلم، الصالح (بالمعنى الديني) والطالح، متكافئين في الفرص، متساويين في الحظوظ والوظائف، فالعلمانية تحمي الدين من تداعيات الخلط بينه و بين السياسة».

وزاد في الأخير «سيقول لك آخرون إنها مؤامرة لتغيير اسم الجمهورية الإسلامية… وآخرون إنهم عملاء الغرب الكافر… وآخرون إنها موجة إلحاد وخروج من الملة.. أعرهم الصماء من أذنيك وقل لهم إنك تتحدث لغة العدالة والحداثة، وأنهم بمصادرتهم لرأيك وإقصاءهم لك واتهامهم يقيمون الحجة عليهم أنهم لا يزالون يتحدثون لغة الإسفاف و البدائية». هكذا بدا المشهد الموريتاني أمس خالياً من الصراع الثنائي المعهود بين النظام والمعارضة، مندفعاً في بحر من النقاش لا ساحل له حول موريتانيا وهل من اللازم أن تبقى إسلامية أم أن الحل في علمنتها.