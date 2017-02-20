﻿استبعاد «محبوس» من الترشح نقيبا للصحافيين المصريين

القاهرة ـ «القدس العربي»: استبعدت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين، 3 مرشحين لعضوية مجلس النقابة، في الانتخابات المقرر إجراؤها 3 مارس/آذار المقبل، بينهم صحافي محبوس على ذمة قضية تخابر مع دولة أجنبية، وآخر تنازل عن الترشح، فيما لم يستوف الثالث شروط الترشح بمرور 3 سنوات على قيده في جدول الصحافيين المشتغلين بالنقابة.

وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحافيين باب الطعون والتنازلات، أمس. وقال عضو مجلس النقابة واللجنة المشرفة على الانتخابات، أبو السعود محمد، لـ«القدس العربي» إن اللجنة استبعدت الزميل حسن القباني المرشح على عضوية المجلس، بناء على طعن قدم ضده بعدم استيفائه الشروط القانونية وتوثيق توكيل عام بالشهر العقاري المصري لزوجته التي قدمت أوراق ترشحه».

وألقي القبض على الصحافي حسن القباني، المتخصص في تغطية الشأن القضائي، من منزله في يناير/كانون الثاني 2015، بعد اقتحام أفراد أمن بزي مدني منزله وتفتيشه وتحطيم محتوياته، بالمخالفة للقانون، حسبما أعلنت أسرته حينها، وصدر قرار بجبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 718 لسنة 2014 والمعروفة بـ»التخابر مع النرويج والولايات المتحدة».

وأوضح أبو السعود أن قرار استبعاد المرشح الآخر عمرو الكاشف صدر لعدم انطباق سن الترشح عليه، بمرور 3 سنوات على عضويته بجدول المشتغلين.

وكشف عن رفض الطعن على ترشح الصحافي محمد سعد عبد الحفيظ، لعضوية مجلس النقابة، لكن مع إحالته للتحقيق فيما نسب إليه في الطعن من «ألفاظ نابية» أطلقها على بعض المرشحين عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، ووصفهم بـ«الموالين للنظام».

وتقدم نائب رئيس تحرير صحيفة «الجمهورية» الحكومية، محمد العزاوي، بطلب تنازل عن ترشحه إلى اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين، وهو ما قبلته اللجنة قبل إغلاق باب الطعون والتنازلات.

وقال المستشار القانونى لنقابة الصحافيين وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، سيد أبو زيد، إن اللجنة استبعدت الصحافي حسن القباني المرشح على عضوية المجلس فى الانتخابات، لأنه محبوس احتياطيا، وكان لا بد أن ينتقل موثق من الشهر العقاري إلى السجن لتوثيق طلب الترشح.

وأوضح أن بناء على الفقرة «ب» من المادة 7 من قانون نقابة الصحافيين تم استبعاد «القباني»، لافتا إلى أنه كان من الواجب على زوجته نقل موثق من الشهر العقاري إلى السجن المحتجز به وتوثيق توقيعك على طلب الترشح أمام مأمور السجن.

ويخوض 7 مرشحين الانتخابات على مقعد نقيب الصحافيين، أبرزهم النقيب المنتهية فترته يحيى قلاش، المعروف بتوجهه الناصري، وصاحب أول حكم حبس ضد نقيب صحافيين في تاريخ مصر، بتهمة إيواء والتستر على صحافيين اثنين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في مظاهرات «جمعة الأرض» المعارضة لاتفاقية «صنافير وتيران».

كما تضم قائمة المرشحين، عضو مجلس نقابة الصحافيين الأسبق وعضو مجلس إدارة «الأهرام» أكبر صحف الحكومة، عبد المحسن سلامة، المعروف بعلاقاته وقربه من السلطة في مصر.

فيما تضم القائمة النهائية للمرشحين على عضوية مجلس نقابة الصحافيين، 70 مرشحا بعد استبعاد 3 آخرين. ووصف مراقبون ترشح عدد كبير من الصحف القومية في هذه الدورة بـ«الهجوم الحكومي» على النقابة، في أعقاب الأزمة الكبيرة التي نشبت بين النقابة والسلطة في مصر العام الماضي.