﻿إسرائيل… قمة العقبة السرية تكشف عن الخطة الحقيقية لتسوية الصراع

الناصرة – «القدس العربي»: تظهر ردود الفعل على لقاء القمة السري الذي عقد في العقبة قبل عام، عدم وجود شريك في إسرائيل للتسوية مع الفلسطينيين، بخلاف مزاعم حكومتها التي تواظب على إلصاق تهمة رفض السلام بالفلسطينيين. ولذا حملت أوساط سياسية وإعلامية في إسرائيل على رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو لتهربه من مقترحات أمريكية لتسوية الصراع، قدمت اليه خلال لقاء القمة الذي عقد برعاية وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري ومشاركة الرئيس المصري السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني ونتنياهو.

وقال رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ خلال مؤتمر للمنظمات اليهودية في القدس المحتلة أمس إن نتنياهو تراجع عن موافقته على خطة أمريكية لتسوية إقليمية طرحت بلقاء العقبة المذكور بل اتهمه بالهرب. وأكد هرتسوغ أن مبادئ لقاء العقبة بمشاركة السيسي وعبد الله الثاني شملت اعترافا بإسرائيل كدولة يهودية واستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، لافتا الى أنها شكلت قاعدة للمداولات مع نتنياهو لانضمامه قبل عام للائتلاف الحاكم ضمن حكومة وحدة وطنية. واعتبر هرتسوغ أن مثل هذا التفاهم من شأنه تغيير وجه الشرق الأوسط لولا هروب نتنياهو زاعما أن زعماء من المنطقة والعالم رفض كشف هويتهم قد أكدوا له قبل عام مدى أهمية انضمامه لحكومة نتنياهو من أجل امتحان نوايا وجديته لأنهم لا يثقون به. ويوضح هرتسوغ أن فشل مداولات تشكيل حكومة وحدة وطنية مرده خوف نتنياهو من حزبه وفقدانه السيطرة على وزرائه، معتبرا أن رئيس الحكومة الفعلي هو الوزير المستوطن نفتالي بينيت.

دفن تسوية الدولتين

يشار الى أن نتنياهو كان قد دفن فكرة ضم «المعسكر الصهيوني» لحكومته ومعها دفن احتمالات تطبيق فكرة الدولتين باستبداله بحزب «يسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان الذي تسلم حقيبة الأمن مما شق الطريق أمام عدم استخدام واشنطن حق النقض الفيتو على قرار أممي أدان الاستيطان لاحقا.

وتتهم «هآرتس» في افتتاحيتها نتنياهو بتغليب مصالحه السياسية على مصلحة إسرائيل وتبديد فرصة ثمينة للتسوية ولبناء جبهة ضد إيران مع دول عربية مركزية. كما تتهمه بالهرب والتنكر لوعوده لكيري وعبد الله الثاني والسيسي بالقيام بخطوات حسن نية تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وخلصت للقول «في لحظة الحقيقة آثر نتنياهو الشراكة مع بينيت التي تجر إسرائيل نحو منحدرات التوسع والضم والأبرتهايد على دفع تسوية الدولتين بدعم إقليمي».

خطة نتنياهو الخماسية

وواصلت صحيفة «هآرتس» تفاصيل واسعة حول قمة العقبة السرية التي عرض كيري خلالها مبادرة سلام إقليمي، تشمل قيام دولة فلسطينية، عاصمتها القدس، والاعتراف بإسرائيل يهودية. وتوضح ان الخطة التي عرضها نتنياهو في العقبة شملت تجميد البناء خارج كتل المستوطنات. ونقلت عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية السابقة، ومصدر اسرائيلي، مطلعين على تفاصيل القمة، ان نتنياهو طلب الحصول في المقابل على اعتراف أمريكي بالكتل الاستيطانية. وقال المسؤول الأمريكي والمصدر الاسرائيلي إن نتنياهو عرض خطة تتألف من خمس نقاط لصالح مبادرة سلام إقليمي، تقود الى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، الى جانب الامتيازات التي تطالب بها. وحسب أقوالهما فقد شملت خطة نتنياهو النقاط التالية: أولا المصادقة على بناء مكثف للفلسطينيين ودفع مبادرات اقتصادية في مناطق من الضفة الغربية، التي تسيطر اسرائيل عليها أمنيا ومدنيا، ودفع مشاريع للبنى التحتية في قطاع غزة، وتوثيق التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية – خاصة السماح بإدخال وسائل قتالية أخرى مطلوبة لأجهزة الأمن الفلسطينية. ثانيا نشر بيان رسمي يجري فيه التطرق بشكل إيجابي من جانب الحكومة الإسرائيلية لمبادرة السلام العربية من عام 2002، من خلال الإعراب عن الاستعداد لإجراء مفاوضات مع الدول العربية حول مركبات المبادرة. ثالثا دعم ومشاركة فاعلة من قبل الدول العربية في مؤتمر السلام الإقليمي، بما في ذلك مشاركة ممثلين كبار من السعودية والإمارات المتحدة ودول سنية أخرى في القمة العلنية بمشاركة نتنياهو. رابعا اعتراف امريكي عملي بالبناء في كتل المستوطنات الكبيرة، التي لم يرسم نتنياهو حدودها بشكل واضح، مقابل تجميد البناء في المستوطنات المعزولة في الجانب الشرقي من الجدار الفاصل. وتحدث نتنياهو عن التوصل الى تفاهمات هادئة وغير رسمية حول الاعتراف بالبناء في الكتل الاستيطانية وتجميد البناء خارجها. خامسا الحصول على ضمانات من إدارة باراك اوباما بصد خطوات معادية لإسرائيل في مؤسسات الأمم المتحدة وفرض الفيتو على أي قرار يتعلق بالصراع الاسرائيلي – الفلسطيني في مجلس الأمن.

يشار أن الخطة التي عرضها كيري، تضمنت ستة مبادئ تحفظ نتنياهو عليها وامتنع عن الرد بالإيجاب عليها وادعى انه سيجد صعوبة في تجنيد الدعم لها في الائتلاف.

ومع ذلك فقد شكلت قمة العقبة قاعدة بدأت بعدها بأسبوعين المفاوضات بين نتنياهو ورئيس المعسكر الصهيوني هرتسوغ لتشكيل حكومة وحدة. ويبدو أنه قد استغلها طمعا بتوسيع حكومته والإفلات من ابتزازات شركائه باليمين وإطالة عمر حكمه.

وكان نتنياهو قد أكد خلال اجتماع وزراء الليكود في الكنيست، قبل مغادرته للشرق الأقصى موضوع القمة السرية وقال للوزراء إنه هو الذي بادر لعقدها.

ونفى هرتسوغ ما قاله نتنياهو، أمس، في هذا الشأن، وقال إن من بادر اليها هو كيري، وإنه شخصيا سعد بذلك واعتقد انها فرصة كبيرة لتحقيق الأمل لإسرائيل وللشعوب المجاورة. وقال المصدر اسرائيلي المذكور للصحيفة انه رغم كون كيري هو المبادر الى القمة، الا انه كان لنتنياهو دور فاعل فيها. وقال إن أحد الاسباب التي جعلت نتنياهو يرغب بالمشاركة بها وطرح خطته هو كي يعرض أمام ملك الأردن والرئيس المصري مبادرة منافسة لمبادرة كيري والتأكد من ان كيري لا يقوم بعملية «اختطاف سياسي» لا سيما أنه يرفض مضمونها. وكتب وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان على حسابه في تويتر، يقول إن «رئيس الحكومة كان محقا عندما تحفظ من مبادرة عربية خلال فترة اوباما ـ كيري».

اردان المتميز بمواقف متشددة تساءل لماذا تدخل اسرائيل الى حوار يبدأ على أساس حدود 1967، خاصة حين يكون كيري هو المبادر والوسيط؟. وتابع معبرا عن موقف بقية زملائه «كيري لم يثبت للأسف فهما عميقا للمنطقة وللمصالح الاسرائيلية (حتى وان كانت نواياه جيدة). المبادرة الإقليمية لا تحتم موافقة اسرائيل بشكل فوري على كل طلب وشرط». في المقابل كتب النائب عمر بارليف (المعسكر الصهيوني) أن نتنياهو «يدوس الفرص بذرائع فقدان القيادة. لديه ائتلاف لسن قانون غير دستوري، اما الرد على مبادرة اقليمية، فلا يستطيع توفيره».

وكشفت رئيسة حركة ميرتس، النائبة زهافا غلؤون، على حسابها في تويتر حقيقة الموقف الإسرائيلي أنه في لحظة الحقيقة يتضح أن نتنياهو ليس معنيا بالاعتراف بدولة يهودية ولا بإنهاء الصراع والتوصل الى اتفاق اقليمي. مشددة على أن هدفه الدائم هو المماطلة في الوقت. وتابعت «كتبت في وقت سابق انه لا تنقص الفرص النادرة للسلام. انها تصل بشكل متعاقب منذ سنوات. نتنياهو كان هو المشكلة دائما، وليس غياب الفرص».

تقبيل كيري

وانضم المعلق السياسي البارز رفيف دروكر من القناة العاشرة لنسف مزاعم حكومة الاحتلال بعدم وجود شريك ووجه نقدا للمعارضة أيضا بقوله ان الكشف المهم عن قمة العقبة أبرز أكبر انجاز لنتنياهو. موضحا انه خلال سنوات حكمه الثماني لم يفعل شيئا مقابل الفلسطينيين، ورغم ذلك، نجح باقناع الرأي العام الاسرائيلي، بمن في ذلك من يسمون أنفسهم قادة معسكر الوسط – اليسار، بأنه لا يوجد أمل بالتوصل الى اتفاق دائم. ويمضي بنقده للمعارضة بإشارته ان يئير لبيد يقول ذلك، وهرتسوغ وغالبية مطلقة من ناخبيهم اقتنعوا بذلك. لافتا الى ان النظرية الإسرائيلية المريحة، السائدة منذ قيام الدولة، تسيطر مرة أخرى: لا يوجد شريك. وعاد دروكر لبداية فرية اللاشريك الفلسطيني بقوله»يقولون إن ايهود باراك عرض عليهم كل شيء في كامب ديفيد (هذا هراء، وهو يعترف بذلك اليوم، دون التقليل من مسؤولية ياسر عرفات عن الفشل)، وايهود اولمرت عرض عليهم كل شيء (بعد ان استقال واعلن ورثته بأنهم لا يلتزمون بمقترحاته)، لكنهم رفضوا كل الاقتراحات. ويتضح الان أن نتنياهو حصل من وزير الخارجية الأمريكي على التعبير الصافي والكامل لحل الدولتين. ولو كان جديا في نواياه، لكن من المفروض ان يهجم على كيري ويقبله. وتظهر قمة العقبة الحقيقة دون رتوش بأن إسرائيل طامعة بفلسطين من بحرها إلى نهرها ولذا فإنها ترفض هدية عربية ثمينة على شكل الاعتراف بالدولة اليهودية بدعم مصري وأردني، دولة فلسطينية منزوعة السلاح، تبادل أراض وحل «عادل ومعقول «لمشكلة اللاجئين. نتنياهو الذي لم يقل نعم للمقترح الأمريكي المذكور فضل أيضا عدم قول لا لها آملا بمواصلة كسب الوقت وإدارة الصراع، وأن يرفضها قبله الرئيس محمود عباس الذي علم بها ولم يبد موقفا منها.