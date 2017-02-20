﻿عباس في بيروت غداً للقاء أركان الحكم الجديد: مخيم «عين الحلوة» وحقوق اللاجئين على طاولة البحث

بيروت ـ «القدس العربي»: يبدا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غداً، زيارة رسمية إلى بيروت، تستمر يومين، للقاء أركان الحكم الجديد. وأكدت مصادر فلسطينية لـ «القدس العربي» أن الزيارة تهدف إلى إبلاغ القيادة السياسية اللبنانية الجديدة تمسّك السلطة بثوابت سياستها حيال ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأنهم أي الفلسطينيون تحت سقف القانون اللبناني، وتأكيدها أنهم لن يكونوا جزءاً من أي نزاع داخلي أو وقوداً لأي صراع إقليمي على خلفية الأحداث التي تعيشها المنطقة.

وسيبحث عباس تعزيز العلاقات الفلسطينية – اللبنانية وسبل إخراج ملف الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين من دائرة التجميد الحاصل على خلفية التجاذبات الطائفية اللبنانية، والدخول عملياً في منح الفلسطينيين بعضاً من تلك الحقوق التي من شأنها أن تحسّن من مستواهم المعيشي والإنساني، وتوفر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم، والذي لا يمكن النظر إليه على أنه سيسهم في توطينهم، ولا سيما في ظل التمسّك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى وطنهم وتطبيق القرار الدولي 194 ورفض التوطين بأي شكل من الأشكال.

على أن الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية ضغطاً إعلامياً يتعدّى البُعد السياسي إلى ما هو أمني حيال مخيم «عين الحلوة»، أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان والأكثرها قلقاً للسلطتين السياسية والأمنية اللبنانية. لكن هذا الضغط الإعلامي ليس بعيداً عن الرؤية الأمنية لأجهزة الاستخبارات اللبنانية، التي تتعامل مع المخيم من زاوية أمنية بحتة في غالب الأحيان، من دون الأخذ في الاعتبار الواقع الفلسطيني المعقد في المخيم وتداعيات تنوّع التنظيمات الفلسطينية التي استطاعت، في حقبات الوجود السوري وحلفائه، تعزيز وضعها في المخيم على حساب حركة «فتح»، وإن كانت «فتح» لا تزال القوة الأكبر تأثيراً في المخيم، فضلاً عن أنها القوة الأكبر في «اللجنة الأمنية المشتركة» قياساً إلى الفصائل الأخرى المشاركة والمنتمية إلى تحالف القوى الفلسطينية المحسوبة على النظام السوري، ومن ضمنها حركتا «حماس» و «الجهاد»، إضافة إلى تعزّز نفوذ القوى الإسلامية الأخرى كـ «عصبة الأنصار» خلال السنوات الماضية.

ومما زاد من ضبابية الصورة في المخيم حدثان وُضِعا تحت مجهر المتابعة للنتائج المترتبة عنهما. الأولى تمثل بتجميد قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب مشاركة حركة «فتح» في اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا التي تعتبر المرجعية الامنية للمخيمات الفلسطينية وذلك بفعل تراكم الخلافات بين حركة «فتح» وفصائل «منظمة التحرير» وتحالف القوى الفلسطينية حول جملة من الترتيبات والصلاحيات، فيما تمثل الحدث الثاني بإعلان نائب «قوات الأمن الوطني الفلسطيني» المسؤول الفتحاوي اللواء منير المقدح استقالته من رئاسة القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة على خلفية ضرورة إعادة ترتيب أوضاعها من جهة، ومن جهة ثانية حدوث خلافات وصلت إلى حد القطيعة مع الجانب الأمني اللبناني المتمثل بمخابرات الجيش التي ترعى العلاقة مع المخيم.

ورغم إشارة أوساط فتحاوية لـ «القدس العربي» بأن الملف الأمني ليس مدرجاً بشكل رئيسي على جدول محادثات عباس، ذلك أن متابعته هي في صلب مهام مفوض االعلاقات الوطنية في «فتح» والمشرف العام على الساحة الفلسطينة في لبنان عزام الأحمد ، فإنه – وفق أوساط لبنانية – سيكون أحد عناوين النقاش، انطلاقاً من الهاجس الأمني الذي يشكله مخيم «عين الحلوة» للأجهزة الأمنية، إذ أن نحو 150 مطلوباً بجرائم إرهابية يقطنون المخيم، ويحظون بالحماية من قبل تنظيمات فلسطينية ومنهم من يحملون الجنسية اللبنانية.

وبدأ واضحاً أن حالة من التأزم شهدتها العلاقة بين مديرية المخابرات اللبنانية في الجنوب وبين مخيم «عين الحلوة» على خلفية اتهام الاستخبارات لـ «القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة»، الموكلة ضبط الأمن في المخيم، بتوزيع الأدوار بما يشبه التفلت من المسؤولية وعدم التعاون في تسليم المطلوبين، خصوصاً اللبناني شادي المولوي المتهم، بإدارته من قلب المخيم، خلايا إرهابية للعمل خارجه، حيث تم مؤخراً ضبط إحداها في الشمال.

ورغم تقديم اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا «ورقة» (سمّيت بـ «المنظومة الأمنية») لجهاز المخابرات مؤلفة من أحد عشر بنداً، وضمّنتها رؤيتها لآليات التعاون على مختلف الصعد، فإن الأخير سجل العديد من الملاحظات على «الورقة»، إذ اعتبر أنها تحمل في طياتها محاولات لتكريس نوع من «الشراكة الأمنية» عبر اقتراحات الدوريات المشتركة في محيط المخيم ونقاط دعم لحواجز الجيش على مداخله وتبادل المعلومات بين الجهتين، وهو أمر قالت مصادر أمنية معنية لـ «القدس العربي» أن قيادة الجيش ترفضه وليس المطلوب سوى وضع آلية لضبط المخيم الذي هو بعهدة الأمن الفلسطيني والالتزام بها وعدم توفير غطاء لعناصر إرهابية ملاحقة تأخذ سكان المخيم رهينة بيدها، ذلك أن الأجهزة الأمنية اللبنانية لن تتهاون مع القيادات الأمنية في المخيم، ولا سيما حركة «فتح»، الفصيل الأبرز والأقوى، كونه قادر، من وجهة نظرها، على الضغط على الأطراف الإسلامية الأخرى الموفرة الحماية للفارين، وهي تالياً ستواصل ضغطها على المخيم والتضييق على قاطنيه. لكن مسؤولي المخيم يرون أن المسألة هي أعقد مما يعتقده الأمنيون ولا بد من مراعاة تعقيدات واقع المخيم للوصول إلى النتائج المرجوة بأقل الخسائر البشرية، كما أن الحلول لا يمكن أن تقتصر على الجانب الأمني من دون معالجة المشكلات الاجتماعية والإنسانية والقانونية.