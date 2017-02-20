﻿بالتزامن مع معركة الرقة… تشكيل عربي عشائري مسلح في الحسكة السورية لمواجهة انتهاكات حزب العمال الكردستاني

إسطنبول ـ «القدس العربي»: كشفت مصادر عشائرية عربية في محافظة الحسكة السورية عن تشكيل قوة عربية بإسم «تجمع أبناء الحسكة» لتمثيل العشائر العربية والدفاع عن مناطقهم وقتال حزب العمال الكردستاني والميليشيات الكردية والعربية المرتبطة به تحت اسم «قوات سوريا الديمقراطية» في محافظة الحسكة بشكل مستقل عن القوات الكردية.

وقال الشيخ فاهم الزبيدي أحد وجهاء عشيرة الجبور بالحسكة في اتصال مع «القدس العربي»، ان «تجمع أبناء الحسكة الذي أعلن عنه مطلع شباط/ فبراير في المحافظة لا يرتبط بأيّ جهة خارجية ولا يتلقى أي دعم سواء مالي أو تسليحي، وهو تنظيم عشائري محلي لا صلة له بأي طرف خارج إطار الثورة السورية».

وأضاف: «أن وحدات حماية الشعب الكردية تمارس ضغوطاً كبيرة على أبناء العشائر العربية الشباب والشابات لأغراض تجنيدهم في صفوفها بشكل إجباري في المناطق الخاضعة لسيطرتها».

وأكد على أن حملات «التجنيد الاجباري في حقيقتها هي لصالح قوات سوريا الديمقراطية، وأن المتطوعين سيقاتلون تحت قياداتها التي تضم وحدات الحماية الشعبية لذا بات من المهم العمل جدياً لوقف ممارسات الميليشيات الانفصالية الكردية وتم مؤخراً تشكيل تجمع أبناء الحسكة لاستيعاب الشباب العربي والظهور بمظهر ثوري عشائري يكون نواة تستقطب هؤلاء الشباب الذين يرفضون الانتماء إلى قوات كردية انما لقوات عربية تدافع عن مناطقهم، مؤكداً ان القرار العربي في الحسكة والرقة بيد العشائر ولا يمثلها أي طرف يدّعي امتلاكه لقوات أو تشكيلات لا تقاتل النظام وحلفاءه كما أن العشائر لن تقاتل في معركة الرقة لصالح الأكراد أو النظام وحلفائه».

وأضاف ان تركيز الوحدات الكردية على «فئة الشباب في هذه المرحلة ضمن أعمار التـجنيد المتـبعة في الجـيش السوري لإرغامهم على التطوع والقتال ضمن صـفوفـهم».

وحسب ما نقله الشيخ الزبيدي فإن «السلطات المحلية الكردية أبلغت في تعليمات صدرت عنها ووزعتها على سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها باعتبار ان التطوع والخدمة في صفوفها ستكون مجزية باعتبارها خدمة إلزامية تحميهم من الملاحقة القانونية للمتخلفين عنها في الجيش العربي السوري».

أما الذين يرفضون الالتحاق بـ «قوات سوريا الديمقراطية» فسوف يتم التعامل معهم «كهاربين من الخدمة الإلزامية ويتم اعتقالهم لرفضهم قتال تنظيم الدولة والتعاطف معه وتأييده»، حسب قول المصدر

من جهة ثانية، شنت الجهات الأمنية التابعة لـ «قوات سوريا الديمقراطية» حملة اعتقالات في عموم مناطق الإدارة الذاتية شملت ناشطين وإعلاميين وشباباً عرباً مستقلين بتهمة العمل ضمن تجمع أبناء الحسكة والتعاون مع تركيا وتلقي التمويل منها.

ورفض الزبيدي «التهم الموجهة لأبناء العشائر العربية»، مؤكداً على ان «تجمع أبناء الحسكة تنظيم مستقل لا علاقة له بتركيا وانما يعتمد على القدرات الذاتية لأبناء العشائر العربية في تسليح مقاتلي التجمع ودفع رواتبهم».

وأشار إلى «هروب أعداد كبيرة من الشباب العربي من مناطق الإدارة الذاتية للتخلص من التجنيد الإجباري أو الاعتقال». وأشار إلى «التحاق الكثير منهم بتجمع أبناء الحسكة». وحول الموقف الميداني، أكد الشيخ على ان قوات سورية الديمقراطية أوقفت منذ عدة أيام بشكل مؤقت عمليات غضب الفرات لاستعادة مدينة الرقة بعد فشل هجومها الأخير وخسارتها بعض المناطق في محيط منطقة الطبقة.

وتعرضت «قوات سوريا الديمقراطية» يومي السبت والأحد إلى هجمات مضادة شنّها مقاتلو تنظيم «الدولة» على مواقعهم في مناطق جنوب غربي جبل عبد العزيز وإحراق عدد من ثكناتهم العسكرية.